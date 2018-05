Le parole del direttore sportivo biancoceleste sulle notizie di mercato che hanno riguardato il difensore olandese negli ultimi giorni.

297 condivisioni

un'ora fa

"L'Inter ha depositato il contratto di Stefan de Vrij". Questa la notizia di calciomercato riportata in settimana da La Gazzetta dello Sport. Il difensore della Lazio è in scadenza di contratto e si sapeva da tempo che sarebbe approdato ai nerazzurri a fine stagione.

Ma a pochi giorni da Lazio-Inter, big match della 38esima giornata di Serie A che varrà la Champions League, l'indiscrezione è tornata prepotentemente alla ribalta e ha portato molti a chiedersi: giusto o no far giocare de Vrij contro la sua futura squadra in una gara tanto delicata?

Nel pre-partita di Crotone-Lazio, terminata 2-2, il ds dei biancocelesti Igli Tare ha commentato questa notizia con toni molto duri ai microfoni di Premium:

Qualcuno ha giocato sporco, la notizia è stata fatta uscire da qualcuno per destabilizzare l'ambiente prima dello scontro diretto. La risposta ce l'ha avuta ieri sera (riferimento a Inter-Sassuolo 1-2, ndr). Se mi riferisco all'Inter? Non so, questo lo dite voi. Non se se sia l'Inter o un giornalista, ma la notizia poteva essere data un mese fa o a fine campionato. Io mi sarei comportato diversamente

Poi sulla professionalità di de Vrij:

La Lazio gli ha dato tanto e viceversa. Si merita un addio sereno tra gli applausi del pubblico. Il suo attaccamento alla maglia non è mai stato in discussione, lui vuole lasciare la Lazio portandola la Champions League