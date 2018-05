Il club blaugrana sarebbe disposto a spendere più del valore della clausola rescissoria a patto che il pagamento sia a rate.

45 minuti fa

Non solo Neymar-Real Madrid, c'è un altro potenziale affare monstre di calciomercato che in Spagna sta catalizzando l'attenzione. Parliamo del possibile trasferimento dell'attaccante francese Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid - con cui ha un contratto fino al 2022 - al Barcellona.

Nei giorni scorsi era emersa la notizia che il club blaugrana aveva già avvertito i Colchoneros che avrebbe pagato la clausola rescissoria del 27enne di 100 milioni di euro. Un'indiscrezione a cui ha fatto seguito il duro comunicato dell'Atletico che accusava il Barça di fare pressione sul giocatore e di comportarsi in modo inappropriato.

Oggi il quotidiano catalano Sport scrive che i blaugrana sarebbero disposti a pagare il giocatore 15 milioni di euro in più - 115 milioni in totale - rispetto al valore della clausola rescissoria ma a una condizione: il pagamento dev'essere rateizzato. Le possibilità che l'affare vada in porto aumentano col passare delle ore, a essere decisiva potrebbe essere la volontà del giocatore che ha da tempo un accordo col Barça.