Lunedì alle 20.45 gara-1 tra Acqua&Sapone e Real Rieti, la serie poi si sposta venerdì al PalaMalfatti, sempre in diretta. Dall'altra parte del tabellone Luparense e Came Dosson.

1 condivisione

27 minuti fa di Francesco Puma

Lo spettacolo del calcio a 5 torna su Fox Sports. Dopo il trionfo dell'Acqua&Sapone in Coppa Italia, è tempo di playoff scudetto. Le migliori otto al termine della regular season sono rimaste in quattro: le certezze A&S e Luparense, più le sorprese Came Dosson e Real Rieti.

Da lunedì fino all'11 giugno (se la serie scudetto dovesse protrarsi fino a gara-5), preparatevi a una scorpacciata di futsal. Lunedì, ore 20.45, in diretta tv c'è gara-1 tra Acqua&Sapone-Real Rieti. Venerdì, con fischio d'inizio alle 20.30, la serie si sposta al PalaMalfatti per gara-2.

Dall'altra parte del tabellone, c'è l'ennesimo derby veneto tra Luparense e Came Dosson, che si sono incontrate anche nella semi di Coppa Italia, con i Lupi che vinsero 5-4 e, più in generale, hanno sempre battuto i cugini. L'eventuale gara-3 si giocherebbe martedì 22 maggio.

Calcio a 5, i playoff scudetto su Fox Sports

Ma come arrivano le quattro squadre a questo appuntamento? Conosciamole meglio da vicino.

Acqua&Sapone Unigross



Paola Libralato/Divisione Calcio a cinque Paola Libralato/Divisione Calcio a cinque

La società, che in questa stagione ha festeggiato i 20 anni di attività, rappresenta la piccola Città Sant'Angelo, comune di soli 15 mila abitanti in provincia di Pescara, e gioca le gare interne al Pala Santa Filomena di Chieti. In Serie A dal 2010, gli angolani hanno sfiorato lo scudetto nel 2014 con Bellarte in panchina (che ora siede su quella del Rieti, avversaria nei playoff dopo il successo nei quarti con l'Italservice Pesaro).

In rosa, può contare su Mammarella, che è tornato tra i portieri più forti al mondo, Lima e mister finali scudetto Bertoni, sempre presente da otto anni a questa parte.

Came Dosson

Divisione Calcio a cinque Divisione Calcio a cinque

A proposito di piccoli comuni. Dosson conta solo seimila abitanti, ed è una frazione di Casier, in provincia di Treviso. La storia di questa squadra non può non essere raccontata. Fino a due stagioni fa giocava in A2, poi la promozione in Serie A nel 2016 e una salvezza raggiunta quasi per miracolo attraverso il playout.

Quest'anno, la Came ha stupito tutti, chiudendo la regular season al quarto posto, dopo essere stata in testa per diverse giornate. Merito di un allenatore, Sylvio Rocha, che ha tirato il meglio di sé da una rosa che non è stata stravolta, ma puntellata con giocatori come il brasiliano Rangel, rivelazione del campionato e determinante nel quarto col Napoli

Luparense

Luca Marazzato/Divisione Calcio a cinque Luca Marazzato/Divisione Calcio a cinque

Per lei parlano i titoli, e non a caso è la squadra più titolata di calcio a 5. Luparense che sta per San Martino di Lupari, tredicimila abitanti nella provincia di Padova. Il club veneto va a caccia del 17° trofeo da mettere in bacheca (in realtà sarebbe il 18°, se si considera anche la Coppa Italia di Serie B). E in questo periodo, i Lupi devono anche fare i conti con la dea bendata. È vero che sono alla 14^ semifinale scudetto di fila, merito del successo contro il Latina, ma vengono da due sconfitte stagionali in finale (Coppa della Divisione contro il Kaos e Coppa Italia contro l'A&S).

I due più pericolosi sono Honorio, oltre 200 gol in Serie A, e Taborda, campione del Mondo con l'Argentina. A guidarli, lo spagnolo David Marin, fresco vincitore della Panchina d'Oro per la stagione 16-17.

Real Rieti

Massimo Rinaldi/Real Rieti

Toh, chi si rivede. Dopo una stagione deludente, la società sabina è tornata nei playoff e sogna di ripercorrere il cammino del 2016, quando raggiunse la finale. Merito del “Filosofo” Max Bellarte, che ha creato un gruppo solidissimo e un perfetto mix di quantità e qualità. In particolare, Douglas Nicolodi è il giocatore più in forma: arrivato nel 2007 grazie al Bisceglie e consacratosi con il Pescara, il folletto di Mormaço si era un po' perso ed era sceso in Serie A2. Ora è tornato ai suoi livelli ed è stato determinante nei quarti di finale contro il Kaos. La serie contro l'Acqua&Sapone è tutt'altro che scontata.

L'agenda dei playoff scudetto di calcio a 5

Semifinali*

Gara-1: Acqua&Sapone Unigross-Real Rieti (lunedì ore 20.45, diretta Fox Sports)

Gara-1: Luparense-Came Dosson

Gara-2: Real Rieti-Acqua&Sapone Unigross (venerdì ore 20.30, diretta Fox Sports)

Gara-2: Came Dosson-Luparense

* eventuale gara-3 in casa della meglio piazzata (martedì 22 maggio, diretta Fox Sports)

La finale tutta in diretta