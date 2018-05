In Champions League vanno Bayern Monaco, Schalke, Hoffenheim e Borussia Dortmund, retrocedono Colonia e Amburgo. Lo Stoccarda può arrivare in Europa League.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Il campionato è finito, i verdetti ancora non ci sono tutti. Ne mancano due, e sono importanti. La Bundesliga 2017-18 è giunta al termine. Si sono giocate tutte e 34 le partite. A vincere, come ampiamente previsto fin dall'inizio della stagione, è stato il Bayern Monaco (al sesto titolo di fila). Di sorprese però ce ne sono state tante.

La prima è arrivata già a fine settembre: con la sconfitta in Champions League contro il PSG, il Bayern Monaco ha infatti deciso di esonerare Carlo Ancelotti, mai allontanato prima in carriera a stagione in corso. La Bundesliga l'ha quindi vinta Heynckes che a 73 anni è diventato l'allenatore più anziano di sempre ad averlo fatto.

Al secondo posto è arrivato lo Schalke che si è qualificato per la prossima Champions League con una giornata d'anticipo. Le altre due squadre che parteciperanno alla massima competizione europea sono l'Hoffenheim e il Borussia Dortmund. Per la differenza reti (+18 a +17) la terza in classifica è la squadra di Nagelsmann, ma, esattamente come in Italia, le prime quattro sono qualificate direttamente alla fase a gironi.

La corsa alla Champions League però è stata entusiasmante come mai in Bundesliga. Basti pensare che il Leverkusen, classificatosi quinto, ha conquistato gli stessi punti dell'Hoffenheim terzo (55). A tagliare le gambe alle Aspirine è stata la differenza reti (solo +14). L'altra squadra che si è guadagnata la partecipazione all'Europa League insieme al Leverkusen è il Lipsia. La squadra della Red Bull entrerebbe in gioco direttamente nella fase a gironi nel caso in cui il Bayern Monaco dovesse vincere la Coppa di Germania, altrimenti dovrebbe affrontare i preliminari a fine luglio.

La terza squadra a partecipare all'Europa League dipende sempre dalla finale della coppa nazionale: se vince il Bayern, sarà lo Stoccarda ad affrontare i preliminari di fine luglio (con il Lipsia come detto ai gironi); se vince l'Eintracht sarà la squadra di Francoforte ad accedere alla fase a gironi (con il Lipsia ai premliminari e lo Stoccarda fuori da tutto).

Falls ihr gestern auch die Meisterschaft gefeiert habt und die Highlights unseres Abends verpasst habt. 👇 😉 #FCBayern #MiaSanMia #MiaSanMeister pic.twitter.com/AQAj4NCZra — FC Bayern München (@FCBayern) May 13, 2018

Molto avvincente anche la lotta per non retrocedere. Il Colonia, che dopo 16 giornate aveva appena 3 punti, è retrocesso come ultimo. Ripartirà però da due bandiere come Hector e Horn (entrambi nel giro della nazionale tedesca) anche dalla seconda divisione. Ha fatto rumore invece la retrocessione dell'Amburgo, la prima nella storia del club. La squadra era l'ultima sempre presente da quando esiste la Bundesliga. Le due società verranno rimpiazzate da Norimberga e Dusseldorf. Ci sarà infine lo scontro salvezza (su andata e ritorno) fra Wolfsburg e Kiel.

La classifica della Bundes 2017/18