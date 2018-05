La società viola ha creato un Trust per aiutare la bambina e contribuire alla sicurezza economica della figlia del capitano scomparso nella notte fra il 3 e il 4 marzo scorso.

Un'intera vita senza un padre. Per la piccola Vittoria, che ad appena due anni è rimasta orfana di padre, crescere non sarà facile. Nella notte fra il 3 e il 4 marzo scorso Vittoria ha perso il papà senza nemmeno accorgersene. Lei è troppo piccola per capire. In realtà però una spiegazione sufficiente non la troverà mai.

Vittoria è la figlia di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso all'improvviso senza che nessuno potesse aiutarlo. Un dramma che ha sconvolto tutti, compagni di squadra, colleghi, società e tifosi. Ma soprattutto la sua famiglia. Perché Davide si stava costruendo una vita con la figlia e la moglie Francesca.

La Fiorentina, nelle ultime ore, ha deciso di istituire un fondo proprio per Vittoria, la figlia di Astori, deceduto a causa di quella maledetta bradiaritmia mentre si trovava a Udine in ritiro con la Viola. Il calcio quel giorno si è fermato, ma la vita è andata avanti seppur a fatica. Anche per Vittoria. E la società toscana la vuole aiutare.

È stata la società stessa a comunicare la notizia. La Fiorentina ha di fatto istituito un Trust denominato Davide Astori che sarà a favore della piccola Vittoria. La costituzione del fondo contribuirà alla sicurezza economica della figlia del compianto capitano viola. A supervisionare il Trust sarà la stessa famiglia Astori, insieme a Francesca, la moglie di Davide e la mamma di Vittoria.

In questo modo la Fiorentina, a poco più di due mesi dalla scomparsa del numero 13, ha fatto seguire i fatti alle parole dimostrando effettivamente grande vicinanza e assoluto sostegno alla famiglia Astori. Romantico il fatto che l'annuncio sia arrivato alla vigilia della partita fra i viola e il Cagliari, le due squadre più importanti della sua carriera. Il giorno migliore per aiutare la piccola Vittoria.