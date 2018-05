L'allenatore giallorosso parla della partita contro la Juventus: "Il primo obiettivo è tornare in Champions League per migliorare quanto fatto quest'anno".

2 ore fa

A Roma la partita contro la Juventus non sarà mai come le altre, anche se tutte e due le squadre raggiungerebbero i loro obiettivi se la sfida finisse con un pareggio. Domani sera in un Olimpico pieno sarà comunque spettacolo e Di Francesco è sicuro che i suoi giocatori affronteranno l'impegno al meglio.

Sappiamo che è una partita delicatissima e importantissima per noi: non vogliamo solo andare in Champions ma mantenere anche il terzo posto.

Il confronto con la Juventus però non sarà per il campionato come ci si augurava all'inizio della stagione e l'allenatore della Roma è convinto che ci sia bisogno ancora di tanto lavoro per raggiungere i bianconeri.

La Juventus è abituata a vincere, abbiamo fatto qualche passo avanti ma dobbiamo impegnarci davvero tanto per colmare il gap con loro.

Domani sarà una giornata particolare per Di Francesco che taglierà il traguardo delle 50 panchine da quando è arrivato alla Roma. L'ex tecnico del Sassuolo si augura che questo sia soltanto l'inizio.