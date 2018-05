Il quotidiano rosa apre sull'Inter, mentre tutti gli altri quotidiani sportivi danno spazio alle prime indiscrezioni in vista del calciomercato.

un'ora fa

Il sabato odierno apre il fine settimana in cui si giocherà la penultima giornata del nostro campionato e in questo turno ci saranno probabilmente dei verdetti importanti per la zona Scudetto e per quella della lotta salvezza, senza dimenticare la corsa ad un posto in Champions League.

Oggi ci saranno i primi due anticipi e se sia Benevento che Genoa non hanno più molto da chiedere a questa stagione, l'Inter si gioca una grossa fetta di qualificazione nell'Europa che conta questa sera nella partita casalinga contro il Sassuolo.

È il sabato di campionato a dominare i titoli dei giornali sportivi in edicola oggi e protagonisti della nostra rassegna stampa, mentre l'altro tema che incomincia ad avere sempre più spazio è quello del calciomercato.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "70.000 e Icardi"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata all'Inter, che questa sera affronterà il Sassuolo in un San Siro strapieno per superare momentaneamente la Lazio e prendersi il terzo posto in classifica.

Corriere dello Sport: "Napoli sempre Verdi"

Il Corriere dello Sport apre con una notizia di calciomercato: il quotidiano romano rivela che il Napoli di De Laurentiis avrebbe riaperto i contatti per portare in azzurro Simone Verdi, a un passo dai partenopei nel mercato invernale.

Tuttosport: "Mole di gol"

Ora tocca a Tuttosport che in prima pagina mette un dossier sui possibili movimenti di calciomercato delle squadre di Torino: i granata vogliono tenere Belotti mentre la Juventus tenterà l'assalto a Morata.

L'Equipe: "Le cup dur"

La prima pagina dell'Equipe si concentra sull'Olympique Marsiglia che nell'ultima partita prima della finale di Europa League viene fermato sul 3-3 in casa del Guingamp, dicendo forse addio alle possibilità di qualificazione in Champions.

As: "Hay caso Neymar"

La rassegna stampa dei giornali sportivi spagnoli parte con As che si concentra sull'ormai noto interesse del Real Madrid nei confronti di Neymar. Taglio alto dedicato alla partita dei Blancos contro il Celta Vigo.

Sport: "Arthur OK"

La prima pagina di Sport dà spazio al colpo di mercato del Barcellona, che si è assicurato il brasiliano Arthur. Il talento del Gremio ha firmato con i blaugrana e arriverà in Catalogna durante la finestra di gennaio 2019.

Mundo Deportivo: "Póker de fichajes"

È ancora il mercato del Barcellona a dominare una prima pagina, stavolta quella del Mundo Deportivo. Il quotidiano catalano elenca i probabili prossimi acquisti dei blaugrana: Griezmann e Alena arriverebbero in estate, mentre Arthur e de Jong nel 2019.

Marca: "Neymar contra un imperio"

Chiudiamo il capitolo Spagna con Marca, che dedica la sua prima pagina a Neymar. Il brasiliano avrebbe intenzione di lasciare il Paris Saint-Germain in estate ma deve fare i conti con la dirigenza e con lo sceicco del Qatar.

A Bola: "Ferreyra reservato"

Come sempre la rassegna stampa termina con il portoghese Bola, che mette in prima pagina Facundo Ferreyra, centravanti dello Shakhtar Donetsk. L'attaccante è in scadenza di contratto e potrebbe approdare al Benfica.