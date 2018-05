Il brasiliano, al centro delle voci di mercato che lo vedrebbero nel mirino del Real Madrid, pubblica sui social una foto con la nuova divisa del club parigino.

È stato l'uomo simbolo della sessione di calciomercato della scorsa estate e rischia di diventarlo anche della prossima: Neymar continua ad essere al centro dell'attenzione anche se non gioca ormai da mesi dopo l'infortunio al piede destro.

Ora il brasiliano ex Barcellona sembra essere nel mirino del Real Madrid pronto a fare follie per riportarlo in Liga. Eppure oggi sembra arrivato una sorta di messaggio d'amore nei confronti del Paris Saint-Germain.

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos 🙏 #ICICESTPARIS 🤙 @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh — Neymar Jr (@neymarjr) May 12, 2018

Neymar ha infatti postato sui suoi canali social una foto in cui indossa la nuova maglia del PSG con un messaggio decisamente chiaro che spiega come la sua volontà sia quella di rimanere anche l'anno prossimo.

Sono fiero di indossare questa maglia e dare ancora gioie ai tifosi.

Una dichiarazione di intenti o soltanto un messaggio per calmare le acque che si stavano facendo agitate? Impossibile dirlo ora, quel che è sicuro è che Neymar sarà ancora l'uomo da tener d'occhio durante l'estate. Sia per durante i Mondiali che sul calciomercato.