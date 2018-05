Il tecnico ha trovato l'accordo con il club russo: la prossima settimana dovrebbe firmare e diventare ufficialmente l'allenatore degli Azzurri.

un'ora fa

La notizia era nell'aria e ora manca davvero soltanto l'ufficialità: Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana e la firma (con annesso annuncio) dovrebbe arrivare durante la prossima settimana.

L'attuale tecnico dello Zenit San Pietroburgo infatti avrebbe trovato l'accordo con il club russo per la risoluzione del suo contratto che scatterebbe da domenica 13 maggio. Dal giorno successivo l'allenatore sarà a Roma per mettere nero su bianco la sua intesa con la FIGC.

Mancini si metterà subito al lavoro in vista del suo debutto sulla panchina dell'Italia, che sarà il 28 maggio nell'amichevole contro l'Arabia Saudita. E 8 giorni prima ci sarà la diramazione della sua prima lista dei convocati, in cui dovrebbe esserci anche Mario Balotelli. Il primo passo per riportare gli Azzurri in alto, sotto la guida di Roberto Mancini.