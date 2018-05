Napoli, la Procura non aprirà nessun fascicolo su De Laurentiis

Oggi è la Gazzetta dello Sport a rivelare l'esito di questa indagine: il procuratore della FIGC Pecoraro ha analizzato quanto detto da De Laurentiis senza rinvenire alcun contenuto lesivo nei confronti della classe arbitrale. Per questo motivo non sarà aperto alcun fascicolo nei confronti del presidente del Napoli .

Proprio ieri era intervenuto il presidente dell'AIA Nicchi che ha preferito non commentare le dichiarazioni del massimo dirigente dei partenopei, rimettendo il giudizio alla Procura Federale che avrebbe valutato le sue parole.

"Se il distacco tra noi e la Juventus dovesse rimanere di 6 punti dichiarerò che lo Scudetto è del Napoli: l'organizzazione e gli arbitri ce l'hanno tolto". Queste dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis in settimana hanno scatenato diverse polemiche in particolare all'interno dell'ambiente arbitrale.

"Lo Scudetto ci è stato tolto dagli arbitri": sono queste le parole del presidente dei partenopei, ritenute non lesive da parte del procuratore federale Pecoraro.

