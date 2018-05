Con il gol a inizio primo tempo la squadra di Simeone vince in trasferta. Ai Colchoneros manca un solo punto per essere matematicamente secondi.

41 minuti fa di Elmar Bergonzini

Il Getafe si giocava le ultime possibilità di arrivare in Europa League, per l'Atletico Madrid era la prova generale prima della finale europea con il Marsiglia. Nella penultima giornata della Liga i Colchoneros vincono 1-0 in trasferta grazie al gol di Koke all'8'. Ai biancorossi manca un solo punto per essere matematicamente secondi.

Liga, Getafe-Atletico Madrid 0-1: la gara

Il Getafe, ora a -3 dal settimo posto del Siviglia, aveva bisogno di vincere per continuare a sperare nella qualificazione europea. Bordalas schiera i suoi a specchio con l'Atletico con il 4-4-2. A partire meglio però sono gli ospiti che già all'8' si sono portati in vantaggio: Griezmann sfonda sulla destra, serve Koke a rimorchio il cui tiro si infila alle spalle di Guaita.

L'Atletico non si ferma e continua ad attaccare: al 17' ci prova Diego Costa con un colpo di testa che però non inquadra la porta. Al 27' è proprio l'ex Chelsea a ritrovarsi solo contro Guaita ma spreca calciando addosso al portiere avversario. Al 38' la conclusione di Griezmann esce di poco.

⏱ 78' | 0-1 | ¡Vaya mano de Oblak para detener el penalti! 👐⛔️⚽️ #GetafeAtleti — Atlético de Madrid (@Atleti) May 12, 2018

Il Getafe spreca: la ripresa

Nel secondo tempo l'Atletico Madrid abbassa il ritmo, probabilmente pensando alla finale di Europa League, e il Getafe viene fuori: la prima occasione capita a Molina al 52', ma la sua conclusione è imprecisa. Ci prova poi Remy al 60', ma Oblak è attento. Al 72' il Getafe però ha l'occasione della vita: dopo un fallo di Godin l'arbitro assegna un rigore ai padroni di casa. Dal dischetto va Fajr ma Oblak riesce a parare e a mantenere la porta inviolata. Negli ultimi minuti Simeone risparmia Koke, Griezmann e Koke, ma l'Atletico mantiene il vantaggio. E il Getafe spreca l'occasione di agganciare il Siviglia al settimo posto.