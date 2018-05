Il tecnico parla della sfida che potrebbe regalare lo Scudetto ai suoi: "Ai ragazzi ho detto che se vogliono una settimana di vacanza in più dobbiamo vincere".

Una partita che può dare la matematica certezza della vittoria di uno Scudetto che sembra già in cassaforte. Roma-Juventus non è mai una sfida come le altre e domani sera all'Olimpico entrambe le squadre potrebbero festeggiare il raggiungimento del rispettivo obiettivo.

🎙 @OfficialAllegri: “La Juventus ha avuto la bravura di rimanere calma dopo la partita con il Napoli, che ha fatto una grandissima stagione. I tre anni di Sarri sono stati un crescendo, con un gioco molto bello e vanno fatti i complimenti”#RomaJuve. — JuventusFC (@juventusfc) May 12, 2018

Massimiliano Allegri però non crede sarà un incontro amichevole e che la vittoria del campionato per la sua Juventus andrà sudata sul campo dei giallorossi, dove non scenderà Buffon che sarà sostituito come all'andata da Szczesny.

È comunque Roma-Juventus, giocheremo in uno stadio pieno con un pubblico meraviglioso. E ai ragazzi ho detto che se vogliono una settimana di vacanza in più, domani dobbiamo vincere lo Scudetto.

Inevitabile la domanda sulle dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha detto che lo Scudetto è stato tolto al Napoli da alcune decisioni arbitrali sbagliate. Il tecnico della Juventus ha preferito glissare.

Non rispondo a De Laurentiis perché lui è un presidente e può dire quello che vuole. Nel calcio ci vuole equilibrio.

Durante la conferenza arrivano anche i complimenti nei confronti del collega che domani sarà seduto sulla panchina avversaria, quel Di Francesco capace di riportare la Roma in semifinale di Champions League.