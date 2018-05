Dalla Spagna con furore. Lewis Hamilton conquista la pole nel GP di Spagna di Formula 1. Un giro record che permette all’inglese (dopo l’Australia), di tornare in pole e interrompere la corsa positiva della Ferrari. Prima fila tutta Mercedes: secondo Valtteri Bottas. Terze e quarte le due Ferrari con Vettel e Raikkonen.

Si inizia a fare sul serio nel circuito alle porte di Barcellona. Le qualifiche confermano le fortissime Frecce d’Argento, che già nelle libere erano volate mettendo tutte le altre monoposto dietro. In difficoltà le Red Bull: pagano 7 decimi.

Settantacinquesima pole in Formula 1 per Lewis Hamilton. Occhio alla partenza: l’anno scorso vinse, ma venne infilato al semaforo verde da Vettel. Bottas sarà aggressivo, ma terrà dietro anche le due Ferrari, rampanti, vogliose di centrare un grande risultato.

BREAKING: Lewis Hamilton takes pole in Barcelona, with the top three separated by barely a tenth of of a second! #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/gX28KIagpm