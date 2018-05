Classifica Serie A, 37esima giornata: frenata Champions per l'Inter

I nerazzurri vengono sconfitti per 2-1 dal Sassuolo in casa e ora la Lazio ha il match point per blindare il quarto posto contro il Crotone.

Un'occasione clamorosa persa dall'Inter, che ora rischia di dire addio alla qualificazione alla Champions League. I nerazzurri vengono sconfitti in casa dal Sassuolo e adesso la Lazio avrà la possibilità di staccare la squadra di Spalletti. Nel primo anticipo, il Benevento ha battuto il Genoa. Benevento-Genoa 1-0

Inter-Sassuolo 1-2

Crotone-Lazio

Verona-Udinese

Fiorentina-Cagliari

Torino-SPAL

Bologna-Chievo

Atalanta-Milan

Sampdoria-Napoli

Roma-Juventus Classifica Serie A: Ecco dunque la classifica Serie A in attesa delle partite di domenica. Juventus 91

Napoli 85

Roma 73

Lazio 71

Inter 69*

Milan 60

Atalanta 59

Fiorentina 57

Sampdoria 54

Torino 48

Genoa 41*

Bologna 39

Sassuolo 37*

Spal 35

Chievo 34

Udinese 34

Crotone 34

Cagliari 33

Verona 25

Benevento 21* * Una partita in più