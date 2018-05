I nerazzurri difficilmente riusciranno a riscattare Cancelo dal Valencia: il tecnico pensa all'esterno della Roma con cui ha già lavorato nei suoi anni in giallorosso.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Il problema nel calcio non sono mai le cessioni, bensì i sostituti. Si prenda a esempio la Juventus nel 2015: si possono anche perdere Tevez, Vidal e Pirlo tutti insieme, ma se gli acquisti sul calciomercato si chiamano Dybala, Mandzukic e Khedira si può comunque restare competitivi.

Un discorso simile lo deve probabilmente fare l'Inter. Difficile, visti i problemi di fair play finanziario, riuscire a riscattare Cancelo dal Valencia (stando agli accordi servirebbero 35 milioni entro il 31 maggio). Eppure perdendolo non è detto che la squadra non possa comunque rinforzarsi.

L'ultima idea di calciomercato dell'Inter è venuta al suo tecnico Luciano Spalletti e già questa è una garanzia. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport si starebbe pensando ad Alessandro Florenzi, che non trova l'intesa con la Roma per il rinnovo.

Calciomercato, l'Inter su Florenzi

Florenzi e Spalletti hanno già lavorato insieme alla Roma. Si stimano, anche perché il tecnico toscano sa che non è facile trovare un giocatore in grado di ricoprire così tanti ruoli. Florenzi, infatti, può giocare sia come terzino che come esterno alto, in sostituzione di Candreva. All'occorrenza può giocare anche come interno di centrocampo. In una squadra impegnata in Europa (che sia Champions League o Europa League), giocatori così facilitano il turnover.

Getty Alessandro Florenzi esulta dopo un gol

Florenzi, che per rinnovare chiede 4 milioni a stagione alla Roma, ha il contratto in scadenza nel 2019, e fra pochi mesi potrebbe quindi liberarsi a parametro zero. Per questo l'Inter vuole prenderlo in questa finestra di calciomercato, convinta di riuscire a strapparlo a un prezzo relativamente contenuto per un giocatore della sua qualità.

Spalletti e Florenzi si sono già sentiti, fra loro non sarà difficile trovare un'intesa anche se l'esterno dà comprensibilmente la priorità alla Roma, club che lo ha cresciuto, formato e lanciato. L'Inter però sta mandando un segnale chiaro ai propri tifosi: se anche non dovesse restare Cancelo non sarebbe un dramma. Nel calciomercato, in effetti, il problema non è mai chi parte, ma chi sono i sostituti.