L'esterno destro colombiano è stato eletto miglior giocatore dell'Eredivise e il suo contratto con il PSV Eindhoven scade nel 2019.

un'ora fa di Leonardo Mazzeo

Nome: Santiago Arias. Luogo di nascita: Medellín. Nazionalità: colombiana. Data di nascita: 13 gennaio 1992. Altezza: 1.77. Squadra attuale: PSV. Posizione: terzino destro. Piede preferito: destro. Ultime notizie: è entrato nel mirino della Juventus. Il calciomercato si avvicina, per i bianconeri spunta un nuovo nome. Una pista che sembra davvero concreta, anche se dalle parti di Vinovo non sono arrivate conferme ufficiali.

Perché la Juventus avrebbe deciso di puntare su di lui? L'obiettivo è quello di far fronte all'addio di Lichsteiner, che a fine stagione saluterà l'Italia: Marotta e Paratici si sono messi a lavoro per trovare il suo sostituto. E le attenzioni bianconere si sono concentrare in Olanda. Meglio: sul miglior giocatore del campionato olandese. Santiago Arias, con il suo PSV, ha vinto l'Eredivise disputando una stagione brillante.

Qualche numero: 35 presenze in stagione, 3 gol e 6 assist. Qualche nota in più: continue incursioni sulla fascia, tanta corsa e buona tecnica di base, grinta da vendere e cross con il destro. Senza disdegnare gli inserimenti in area di rigore. E ora si è inserito anche nel calciomercato bianconero: Santiago Arias si candida prepotentemente per prendere il posto di Lichsteiner. Il colombiano, quest'anno, ha giocato prevalentemente come terzino nel 4-3-3. Un profilo pronto, un giocatore nel pieno della sua carriera. Il suo connazionale Cuadrado lo conosce bene.

Calciomercato, la Juventus mette nel mirino Santiago Arias

La trattativa sarebbe già a buon punto: il giocatore è stato a Torino per visitare il centro sportivo della Continassa. L'entourage di Santiago Arias ha confermato questo incontro conoscitivo tra il classe 1992 e la società bianconera, che dopo Cuadrado potrebbe inserire in rosa un altro colombiano (38 presenze per lui con la Nazionale maggiore). Calciomercato di fascia, per un terzino che va ce n'è uno che viene.

Getty Images

Le parti dovrebbero aggiornarsi tra 10 giorni, il suo nome resta caldo. Dopo l'esperienza allo Sporting Lisbona (fino al 2013) e quella al PSV, per Santiago Arias sarebbe pronta la terza tappa europea della sua carriera. Il contratto del giocatore con il club olandese scade nel 2019, questo potrebbe agevolare le cose per la Juventus. Che, dopo aver detto addio a Lichsteiner, potrebbe aver già trovato il suo sostituto.