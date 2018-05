Nonostante le tante polemiche e le numerose voci che lo accostano al Real Madrid, l'attaccante rimarrà ancora in Baviera. Lo assicura l'ad dei tedeschi.

2 condivisioni

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Le critiche vanno sempre inquadrate. Specie se sono rivolte ai campioni. Robert Lewandowski, ultimamente, di complimenti ne sta ricevendo davvero pochi. Tifosi ed ex giocatori, piuttosto, fanno notare che nelle partite che contano fa fatica a segnare. Nell'ultima Champions League non ha segnato nel ritorno degli ottavi col Besiktas, ed è rimasto a secco nelle 4 partite con Siviglia (quarti) e Real Madrid (semifinale). Cinque gare di fila senza gol. Troppe.

Anche perché non è la prima volta che accade. Anzi. Negli ultimi tre anni Lewandowski dai quarti in poi ha segnato appena due gol, di cui uno su rigore. Da uno come lui ci si aspetta di più, molto di più. Uno come lui deve essere decisivo nei momenti che contano. Se non ci riesce qualcosa non va.

Per questo nelle ultime settimane si è parlato molto anche della possibilità che Lewandowski, durante la prossima finestra di calciomercato, possa lasciare il Bayern Monaco. Su di lui c'è da tempo il Real Madrid che, fra l'altro, potrebbe decidere di liberarsi di Benzema. Per il polacco un'occasione d'oro.

Vota anche tu! Il Bayern Monaco dovrebbe vendere Lewandowski? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Il Bayern Monaco dovrebbe vendere Lewandowski? Condividi





Calciomercato, Lewandowski resta al Bayern Monaco

L'addio di Lewandowski, a essere sinceri, sembrava sempre più probabile visto l'evidente mal di pancia del giocatore. Recentemente ha litigato con Hummels in allenamento, poi se l'è presa con Heynckes reo di averlo sostituito a pochi minuti dalla fine nell'ultimo turno di campionato. Il fatto che nei mesi scorsi abbia anche cambiato procuratore (ora è Zahavi) era solo un indizio in più. Lewandowski sembrava destinato a essere ceduto durante il calciomercato.

Getty Robert Lewandowski si dispera dopo un'occasione sprecata

In realtà però l'amministratore delegato dei bavaresi, Karl-Heinz Rummenigge, ha voluto gettare acqua sul fuoco. Il Bayern Monaco non ha intenzione di vendere i suoi campioni. Tanto meno Lewandoski.

Sappiamo che fortuna abbiamo ad avere Lewandowski, siamo contenti di avere un contratto così lungo con lui. Che nessuno faccia strani pensieri: Robert giocherà con noi anche l'anno prossimo.

Non ci sarà quindi il tanto chiacchierato affare di calciomercato col Real Madrid. E se anche tifosi e ex giocatori gli danno addosso Lewa se ne deve fare una ragione. Le critiche vanno sempre inquadrate.