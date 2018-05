Con i gol di Guilavogui, Origi, Knoche e Brekalo i Lupi si confermano al terzultimo posto. Nello spareggio se la vedranno con il Kiel.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Il Wolfsburg ce l'ha fatta, si è rialzato proprio all'ultimo. Nella 34esima giornata di Bundesliga i Lupi battono 4-1 il Colonia e si confermano al terzultimo posto in classifica. In questo modo il club controllato dalla Volkswagen dovrà affrontare lo spareggio con il Kiel, terzo nella seconda divisione. Decisivi i gol di Guilavogui, Origi, Knoche e Brekalo. Inutile, invece, la rete di Hector.

Bundesliga, Wolfsburg-Colonia 4-1: la gara

A partire forte, fortissimo, è il Wolfsburg che dopo pochi secondi è già in vantaggio: Höger perde palla dopo un contrasto con William, il pallone arriva a Brekalo che serve Guilavogui, che con un tiro forte e preciso segna l'1-0. Il Colonia però c'è ed è vivo: al 5' Terodde spreca una buona occasione mandando alto. Dall'altra parte è Origi a divorarsi due reti (al 7' e al 9'). La partita è veloce e vivace, con azioni da ambo le parti.

Ancora Brekalo a rendersi pericoloso al 19': il giovane esterno salta anche il portiere avversario e calcia verso la porta deserta, ma Risse salva sulla linea. Dopo un'altra occasione per Terodde (23') arriva anche il pareggio del Colonia: fa tutto Hector che al 32' si gira con eleganza in area di rigore, passa in mezzo a due e scavalca Casteels con un bel tocco sotto.

Il Wolfsburg dilaga e si salva: la ripresa

Dopo l'intervallo è nuovamente il Wolfsburg a partire meglio. Al 48' ci prova Origi che però dopo una bella azione personale spara alta sopra la traversa. Il Colonia nel secondo tempo si vede pochissimo e i Lupi prendono il sopravvento. Dopo un bel contropiede di Brekalo e Malli, per Origi è un gioco da ragazzi realizzare il 2-1 al 54'. Al 71' il Wolfsburg trova perfino il gol del 3-1 e chiude il discorso salvezza: su punizione di Brekalo è bravo Knoche a segnare di testa.

In pieno recupero arriva anche il 4-1 di Brekalo, ma la partita, di fatto, era già finita. Il Colonia retrocede, il Wolfsburg si gioca tutto nel doppio spareggio con il Kiel per restare in Bundesliga: si gioca giovedì e lunedì.