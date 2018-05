Nell'ultima di Heynckes all'Allianz Arena i bavaresi dimostrano di avere la testa già alla finale di Coppa. Gli uomini di Korkut vanno settimi e sperano nell'Europa League.

2 ore fa di Michele Pedrotti

All'Allianza Arena va in scena l'ultima giornata della Bundesliga. Il Bayern Monaco di un Heynckes molto commosso prima dell'inizio della partita, essendo l'ultima panchina in campionato del tecnico due volte campione d'Europa, sfida uno Stoccarda bisognoso di tre punti che terrebbero viva la speranza di un settimo posto fino a qualche settimana fa impensabile.

Una prova ai limiti del clamoroso della squadra di Korkut permette di crederci ancora, poiché viene rifilato un 4-1 storico ai bavaresi già con la testa alla finale di Coppa di Germania contro l'Eintracht di settimana prossima. Proprio questa sfida sarà fondamentale anche per lo Stoccarda, perché in caso di vittoria della squadra di Heynckes a Mario Gomez e compagnia si aprirebbero le porte dell'Europa League (tramite preliminari). In contemporanea, infatti, l'Eintracht di Niko Kovac perde con lo Schalke e finisce ottavo.

Ad aprire le danze in questo match ci ha pensato Ginczek, prima del pareggio firmato Tolisso. Tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa gli ospiti dilagano: Donis-Akol e bis di Ginczek per l'1-4.

Bundesliga, Bayern Monaco sotto due volte

Si parte con il botto all'Allianz Arena: James Rodriguez perde palla a centrocampo, Donis ruba e si invola saltando mezza difesa del Bayern Monaco servendo poi al centro Daniel Ginczek, che a porta praticamente vuota la mette dentro per il vantaggio dello Stoccarda. Sesto gol in questa Bundesliga per l'attaccante tedesco, anche se buona parte del merito di questo gol va al greco ex Juve.

La reazione dei bavaresi però non si fa attendere, e al 20' Lewandowski salta due uomini in area con una gran giocata prima di servire a rimorchio Tolisso, per il quale è facile fare 1-1 con il destro. L'ex Lione è protagonista anche poco più tardi, quando si gira in area trovando la risposta di Zieler.

Campioni di Germania in pieno controllo per il resto del primo tempo, ma nel finale un grosso errore a centrocampo di Tolisso viene punito ancora dalla velocità di Donis, bravo a presentarsi davanti a Ulreich e a bucarlo con il destro per un altro vantaggio a sorpresa.

Stoccarda super nella ripresa

Il Bayern Monaco rientra in campo ancora distratto, e alla prima occasione buona gli ospiti si portano sul 3-1 con un colpo di testa di Akolo su cross dalla destra di Insua. Ma non è finita qui, perchè i bavaresi praticamente non esistono e al 55' arriva anche l'1-4, ancora con Ginczek che sigla la sua prima doppietta in campionato dopo una respinta corta di Ulreich.

A questo punto la gara si spegne, senza che i padroni di casa reagiscano lasciando la gioia agli uomini di Korkut, che chiudono alla grande il campionato. Settimo posto che dunque, in caso di vittoria proprio del Bayern contro l'Eintrach, varrebbe i preliminari di Europa League.