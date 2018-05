Il tecnico tedesco è stato omaggiato all'Allianz Arena prima della partita interna contro lo Stoccarda all'ultima giornata di Bundesliga. A celebrare Heynckes non c'era soltanto il solito calorosissimo pubblico del Bayern ma anche la dirigenza al gran completto, che ha abbracciato e ringraziato l'allenatore che li ha portati a vincere il sesto campionato consecutivo.

💟 Standing Ovations! Freudentränen! Gänsehaut! Vor seinem letzten Heimspiel in der #AllianzArena sagen wir DANKE, Jupp Heynckes! #JuppJuppJupp #DankeJupp #MiaSanMia pic.twitter.com/yjNiJj0Qqt

Un tributo dovuto a uno degli allenatori più importanti e vincenti della storia di un club glorioso come il Bayern Monaco: i tifosi del club bavarese hanno salutato definitivamente Jupp Heynckes che a fine stagione lascerà la Bavaria.

