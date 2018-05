Il portiere del Borussia Dortmund, che a fine stagione si ritirerà, parla del suo ex compagno ora in blaugrana: "Non si lascia così il club che ti ha lanciato".

0 condivisioni

40 minuti fa

L'addio di Ousmane Dembélé brucia ancora in casa Borussia Dortmund: il talento francese durante la scorsa estate è stato protagonista di una vera e propria telenovela di calciomercato e pur di farsi cedere al Barcellona scelse di "scioperare" e non parlare più con i compagni.

Alla fine il club giallonero cedette e il giovane esterno offensivo fu accontentato trasferendosi in Catalogna, dove però non è riuscito a rendersi protagonista in questa stagione per via anche di qualche infortunio. Ma a Dortmund c'è ancora chi non lo ha perdonato, compresa una colonna della squadra come Weidenfeller.

È stato ridicolo, non si può lasciare così la squadra che ti ha lanciato e ti ha fatto diventare un giocatore da Barcellona.

Il portiere del Borussia, che a fine stagione appenderà i guanti al chiodo per lasciare il calcio giocato, ha rincarato la dose su Dembélé reo secondo lui di aver minato la tranquillità della squadra con i suoi comportamenti per andare a Barcellona.

Trattarci così ci ha tolto serenità: piuttosto che essere grato al club ha scelto di scioperare e andar via. Non è tornato neanche a riprendersi le scarpe: vuol dire non avere stile.

Parole molto dure di uno dei leader storici dello spogliatoio giallonero. E ora in molti si augurano una sfida fra il Borussia Dortmund e il Barcellona in Champions League, almeno per vedere l'accoglienza che tifosi e vecchi compagni riserverebbero a Dembélé.