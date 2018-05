Con l'arrivo di Mancini sulla panchina azzurra, l'attaccante tornerà a giocare con l'Italia. Intanto segna 2 gol in 10 minuti col suo club.

15 minuti fa

Con l'imminente approdo di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, è molto probabile che Mario Balotelli torni presto a vestire la maglia azzurra. E quasi come se captasse questa energia positiva, oggi l'attaccante italiano si è scatenato in campo.

Nella partita interna del suo Nizza contro il Caen, l'ultima davanti al pubblico di casa, SuperMario ha messo a segno una bella doppietta sfoderando due delle specialità della casa: un gran tiro all'angolino da 25 metri e un rigore trasformato con grande freddezza. Balotelli sente vicino il ritorno in azzurro e si mette in mostra per Mancini.