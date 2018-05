Il tecnico francese commenta l'indiscrezione di mercato che vorrebbe il brasiliano al Real Madrid: "Tra campioni non esistono problemi. Pensate a me e Djorkaeff..."

253 condivisioni

un'ora fa

Una partita che servirà al Real Madrid da allenamento in vista della finale di Champions League del 26 maggio contro il Liverpool. Il match di Liga contro Celta Vigo non conterà per la classifica, ormai il Barcellona è campione di Spagna e i Blancos sono già qualificati alla prossima edizione della Champions League. Anche i galiziani non hanno alcun tipo di ambizione visto che occupano la 12esima posizione a 46 punti a -8 dalla zona Europa League.

Alla vigilia della sfida c'è così spazio per parlare di altro, ad esempio di calciomercato. E dell'indiscrezione che nella giornata odierna hanno rilanciato tutti i quotidiani spagnoli: Neymar al Real Madrid si può fare.

Ovviamente Zidane sarebbe felice di accogliere il talento brasiliano che soltanto pochi mesi fa ha lasciato a sorpresa il Barcellona per approdare al PSG dietro pagamento della clausola rescissoria di 222 milioni di euro. E il francese si mette a ridere quando gli chiedono se O'Ney avrebbe problemi a coesistere con Cristiano Ronaldo:

Potrebbero giocare insieme, tra campioni non ci sono mai problemi. Ricordate cosa dicevano di me e Djorkaeff, che non potevamo giocare insieme e invece alla fine abbiamo vinto il Mondiale. In ogni caso non ho chiesto di Neymar e non so se siano in trattativa. Dopo la finale di Champions parlerò con la società e vedremo cosa fare, ma ora non parlo di calciomercato

Poi fa un bilancio della sua avventura sulla panchina del Real Madrid: