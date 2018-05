Giallorossi leggermente favoriti, per le agenzie di scommesse è più probabile l'under dell'over e il goal rispetto al no goal. Una rete di Douglas Costa è data a 4.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Tanta rivalità, ma per una volta si può trasformare in una festa comune, una gioia condivisa. Perché questa volta la partita di Serie A fra Roma e Juventus può regalare ad entrambe le squadre il raggiungimento del proprio obiettivo stagionale. Ai giallorossi manca infatti un punto per arrivare in Champions League, ai bianconeri ne manca uno per vincere lo Scudetto. L'equilibrio è totale, per questo le quote sono davvero allettanti.

Spettatori interessati (ma quasi sfiduciati) Inter e Lazio, che da una sconfitta della Roma trarrebbero evidente beneficio, e il Napoli, tecnicamente ancora in corsa per lo Scudetto. Con la Juve che viene dalla strepitosa vittoria con il Milan in Coppa Italia e la Roma che vuole salutare degnamente il pubblico dopo una grande stagione (specie europea), ci sarà però poco spazio per i calcoli.

In casa, fra l'altro, in questa edizione della Serie A la Roma ha perso ben 6 partite (l'ultima il 7 aprile contro la Fiorentina) e anche per questo vuole far bene. In trasferta invece la Juventus ha vinto ben 14 partite su 18, totalizzando 45 punti sui 54 a disposizione. Sono ben 41 i gol segnati dai bianconeri, la Roma invece in casa subisce molto più di quanto non faccia in trasferta (19 a 9).

I pronostici di Roma-Juventus: le quote dei bookmakers

Esito 1X2

Secondo i bookmakers la Roma è favorita. Sarà perché gioca in casa, sarà perché la Juventus in settimana ha avuto l'impegno con il Milan nella finale di Coppa Italia, ma i giallorossi vincenti vengono dati a 2,45 su William Hill. Relativamente bassa la quota per il pareggio che come detto accontenterebbe entrambe. In molti propongono il pareggio anche (leggermente) sotto il 3,00 a cui lo offre Bwin. La quota migliore per il 2 la si trova ancora su Bwin, che paga la vittoria della Juventus nel 37esimo turno della Serie A a 3,50 volte la posta giocata.

Goal-No Goal

Interessanti le quote sul goal-no goal. Con due squadre che vantano così tanti campioni in attacco è facile immaginarsi che entrambe possano segnare almeno una volta nei 90' dell'Olimpico. Per questo le quote del goal sono nettamente inferiori: Bet365 lo offre a 1,75. Attenzione però perché di campioni ce ne sono tanti anche in difesa. Da non sottovalutare quindi anche il no goal, che su Starvegas è in lavagna a 2,08.

Under/Over 2,5

Strettamente correlato alla giocata precedente c'è anche quella dell'Under/Over 2,5. Secondo i bookmakers è più facile che si verifichi l'under. Le quote, in tal senso, sono molto vicine, ma Starvegas lo offre a 1,76. Più alte, ovviamente, le quote per l'over 2,5: da Unibet lo si può giocare a 2,07.

Risultato esatto

Altissime le quote Snai per il risultato esatto. Lo 0-0 paga ben 9 volte la posta. L'1-0 della Roma è dato leggermente meno (8,5), mentre lo 0-1 in favore dei bianconeri (che vinsero con lo stesso risultato anche all'andata) paga 11 volte l'importo scommesso. A 11 anche il 2-0 in favore della Roma, a 9,50 il 2-1. Lo 0-2 in favore della squadra di Allegri è in lavagna a 18, a 12 l'1-2. La quota più bassa, infine, è per l'1-1 (5,5).

Marcatori

Sempre secondo la Snai il marcatore più probabile è Dzeko, quotato a 2,75. A poco di più ci sono Dybala e Higuain (3.00). In casa Juventus è in ottime condizioni Douglas Costa, un cui gol paga 4 volte l'importo scommesso. A 3,25 c'è Schick, che all'andata sprecò una ghiottissima occasione nel finale.