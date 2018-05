Sarà indossata già nel match casalingo contro la Juventus di domenica 13 maggio.

55 minuti fa

La Roma ha presentato la nuova maglia per le partite casalinge della stagione 2018/19. A ispirare la divisa è "un concept preso in prestito dalla storia antica". La trama ricorda infatti la Lorica Hamata, vale a dire l’armatura in maglia metallica indossata dagli antichi romani. Il colore predominante è ovviamente il rosso, particolarmente intenso così come il resto della divisa. Presenti sulle maniche delle sfumature, mentre lo swoosh e il girocollo aggiungono un elemento decorativo. La squadra di Di Francesco indosserà la nuova maglia per la prima volta nel match di campionato contro la Juventus in programma allo Stadio Olimpico domenica 13 maggio alle 20.45. Sarà invece acquistabile su nike.com, asromastore.com e presso tutti gli AS Roma Store a partire dal 17 maggio.

🔥 La nuova maglia esordirà domenica sera in #RomaJuve! pic.twitter.com/jpbwKOf7X8 — AS Roma (@OfficialASRoma) May 11, 2018

3 Facebook Twitter Pinterest AS Roma maglia 2018/19

Facebook Twitter Pinterest AS Roma maglia 2018/19 (1)

Facebook Twitter Pinterest AS Roma maglia 2018/19 (2)

