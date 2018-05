Gasperini cambia solo Palomino per fare spazio a Caldara rispetto all'ultima di campionato con la Lazio. Gattuso sceglie l'esperienza di Kalinic al posto di Cutrone.

2 ore fa di Marco Ercole

Dopo le "quattro pappine" (tanto per citare Gattuso) prese in finale di Coppa Italia contro la Juventus, i rossoneri devono immediatamente voltare pagina per giocarsi un'altra finale (o quasi) in Serie A, la sfida per l'Europa: Atalanta-Milan.

Alla penultima giornata di campionato, la sesta e la settima in classifica (rispettivamente Milan a 60 e Atalanta a 59) si affrontano dunque in una sorta di spareggio per determinare chi si prenderà l'ultimo posto utile per una qualificazione in Europa League, con la Fiorentina (a quota 57) spettatrice interessata.

🎙 | Rino Gattuso reflected on the #TIMCup Final. Read the best quotes from the boss ➡ https://t.co/c76qti3BT8 pic.twitter.com/nsGGHVc9OH — AC Milan (@acmilan) May 9, 2018

Le statistiche dicono che i bergamaschi non perdono da 5 partite consecutive in Serie A con i rossoneri (2 vittorie e 3 pareggi), ma allo stesso tempo non è mai successo nella loro storia di raggiungere una serie di 6 risultati utili di seguito. All'andata la gara a San Siro è stata vinta dalla squadra di Gasperini con il risultato di 2-0 ed è successo solo in due circostanze (2007/08 e 1940/41) che i nerazzurri riuscissero a bissare i tre punti in entrambi gli incroci in un singolo campionato.

Serie A, probabili formazioni Atalanta-Milan

Per compiere il sorpasso ci dovranno provare di nuovo in questo Atalanta-Milan, tenendo però in considerazione che i ragazzi di Gattuso hanno sempre segnato nelle ultime 9 trasferte all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo.

Uno che ha una certa confidenza con il gol contro i rossoneri è Ilicic (già tre centri), ma dalle probabili formazioni non sembra che possa partire dall'inizio, con Gasperini orientato a confermare il tridente d'attacco visto nell'ultima di campionato all'Olimpico con la Lazio, quando Cristante e Gomez hanno agito alle spalle di Barrow.

Rispetto a quell'undici di partenza, dovrebbe variare solamente il perno centrale della difesa, con il rientrante Caldara al posto di Palomino. Un solo cambio in programma anche per Gattuso, perché nelle probabili formazioni possiamo notare nello schieramento dal primo minuto una sola differenza rispetto a quello visto con la Juventus mercoledì sera, cioè Kalinic davanti in luogo di Cutrone.

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan

ATALANTA (3-4-2-1):Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante, Gomez; Barrow. All. Gasperini

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Kalinic, Çalhanoğlu. All. Gattuso.