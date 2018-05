Il fischietto di Schio osserverà un altro turno di riposo in Serie A e dirigerà una gara di Emir of Qatar Cup tra Al-Gharafa e Al Rayyan.

256 condivisioni

6 ore fa

Daniele Orsato non arbitra una partita di Serie A dal 28 aprile, giorno in cui la Juventus ha battuto 3-2 l'Inter a San Siro tra mille polemiche e ha dato una spallata devastante al campionato.

A far discutere era stato soprattutto il mancato secondo giallo a Miralem Pjanic per un'entrata scomposta su Rafinha. Nel turno successivo il fischietto di Schio è stato tenuto a riposo dall'AIA, stesso scenario che si verificherà in questo weekend in cui spiccano Roma-Juventus e Atalanta-Milan.

Ma stavolta Orsato non rimarrà con le mani in mano, volerà a Doha per dirigere una partita della di Emir of Qatar Cup tra Al-Gharafa e Al Rayyan. Il motivo? La collaborazione tra l’Associazione Italiana Arbitri e la Federazione calcistica del Qatar. Un impegno, questo, che era stato programmato da più di un mese.