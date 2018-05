Chiudiamo la nostra rassegna stampa per venerdì 11 maggio con la Bola, che dedica la sua prima pagina a Manuel Rui Costa , che viene intervistato dal giornale portoghese a 10 anni dal suo addio al calcio con la maglia del Benfica.

As

Il giornale madrileno As apre con una lunga e interessante intervista al ct della Nazionale spagnola Lopetegui . Fra i tanti temi toccati dall'allenatore, c'è anche quello dell'utilizzo della VAR durante i Mondiali di Russia.

Iniziamo la rassegna stampa dei quotidiani sportivi con il francese l'Equipe, che titola sull'Olympique Marsiglia. Stasera la squadra di Garcia giocherà in casa del Guingamp nell'ultimo impegno di Ligue 1 prima della finale di Europa League contro l'Atletico Madrid.

I titoli dei giornali della rassegna stampa odierna celebrano ancora l'ennesima annata di trionfi per l'allenatore della Juventus, che ha vinto la quarta Coppa Italia consecutiva ed è ad un passo dal raggiungere matematicamente il successo anche in campionato.

La stagione del calcio italiano è a 10 giorni dalla sua chiusura (data anche la cocente mancata qualificazione della Nazionale azzurra al Mondiale in Russia) e per l'ennesima volta l'uomo che ha dominato nel nostro paese è stato Massimiliano Allegri.

Il quotidiano rosa titola su Massimiliano Allegri e sul momento difficile di Donnarumma dopo gli errori arrivati in finale di Coppa Italia.

