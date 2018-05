Giocava con Pogba, conquista Firenze: Veretout, primo tris in Serie A

Turchia, problemi per il fratello di Pogba: rissa con i compagni

A fine partita Noble e Pogba si sono avvicinati col sorriso sulle labbra e hanno fatto pace con un bell'abbraccio. Mourinho ha commentato così l'episodio in conferenza: "Ho appena rivisto le immagini e devo dire che Pogba e Noble sembrano due innamorati. La gara è stata tirata e tesa, ma gli abbracci e i baci a fine gara sono stati davvero belli".

Nel finale di gara c'è stato un accenno di rissa dopo un fallo di Pogna su Noble. L'inglese si è alzato in piedi ed è andato faccia a faccia con il francese che lo ha "abbracciato". Poco dopo si sono uniti allo scontro altri giocatori e ne è nato un parapiglia.

Il match valido per il recupero della 31esima giornata di Premier League tra West Ham e Manchester United è terminato 0-0. I Red Devils si sono assicurati il secondo posto, gli Hammers sono saliti a quota 39 punti a +6 sul terzultimo posto quando manca una sola giornata al termine del campionato (erano già salvi).

