Mondiali Russia 2018, il Brasile perde Dani Alves per infortunio

Il terzino si è procurato "una disinserzione al legamento crociato anteriore" nella finale di Coppa di Francia tra PSG e Les Herbiers.

2 ore fa

Il Brasile perde Dani Alves per infortunio. Il terzino del PSG si è procurato "una disinserzione al legamento crociato anteriore con distorsione postero-esterna" nella finale di Coppa di Francia vinta 2-0 dal PSG contro il Les Herbiers: non ce la farà a recuperare per l'inizio dei Mondiali che si disputeranno in Russia (i verdeoro esordiranno il 17 giugno contro la Svizzera).

I primi esami strumentali parlavano di una distorsione ai legamenti, oggi invece è arrivata una pessima notizia per il ct Tite dopo che il giocatore è stato visitato a Parigi dallo staff medico verdeoro guidato dal dottor Rodrigo Lasmar.

Al posto del terzino ex Barcellona dovrebbe essere convocato uno tra Danilo del Manchester City e Rafinha del Bayern Monaco. Lunedì 13 maggio verrà resa nota la lista dei convocati.

Daniel Alves está fora da Copa do Mundo; anúncio oficial deverá sair em instantes



↪ https://t.co/5UhVdFPuK7 pic.twitter.com/XOjmvysHcG — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) May 11, 2018