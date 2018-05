I bianconeri provano a stringere per il rientro del canterano madrileno, con il terzino del PSV che resta una ipotesi per la difesa.

di Massimiliano Rincione

Alvaro Morata è il grande obiettivo della Juventus in vista del calciomercato estivo. I Campioni d'Italia sono ormai praticamente usciti allo scoperto per l'attaccante in forza al Chelsea, secondo marcatore stagionale della compagine guidata da Antonio Conte e mai integratosi in quel di Londra. I soli 11 gol siglati nella stagione ancora in corso sono la perfetta cartina tornasole del momento vissuto dallo spagnolo, che vorrebbe rilanciarsi in maniera definitiva nell'ambiente che lo ha svezzato dopo la prima partenza dalla casa madre Blancos.

L'operazione, stando a quanto riportato dal Daily Express, potrebbe svilupparsi sulla falsariga di quella già imbastita con lo stesso Chelsea per il trasferimento di Juan Cuadrado. Nella sessione estiva del calciomercato 2015, infatti, il colombiano giunse all'ombra della Mole sulla base di un prestito biennale con diritto già fissato: una operazione vantaggiosissima, che potrebbe essere ripetuta anche per Morata con un conguaglio iniziale di 17 milioni di euro ed un riscatto post-datato a 45 milioni. L'ad dei bianconeri Beppe Marotta ha già parlato nei giorni scorsi della questione legata allo spagnolo, pur non sbilanciandosi sul possibile esito della trattativa.

Se Morata vuol tornare da noi vuol dire che indubbiamente si è trovato bene. Ciò nonostante, ad oggi è un tesserato del Chelsea e per questo credo non ci sia altro da aggiungere.

Getty Alvaro Morata esulta dopo una rete siglata con la maglia del Chelsea.

Per la difesa, invece, Sky Sport riferisce di un interesse per Santiago Arias, terzino del PSV Eindhoven. Il colombiano, che potrebbe arrivare alla corte di Massimiliano Allegri per 15-20 milioni di euro, non è però dotato di passaporto comunitario: questo piccolo intoppo potrebbe un po' frenare le idee del club bianconero, comunque attento su uno dei profili più importanti dell'ultima Eredivisie.

Calciomercato Juventus: gli aggiornamenti su Perin

Non solo Morata e Arias tuttavia nei pensieri della Juventus, che vorrebbe mettere le mani sul portiere del Genoa Mattia Perin nella prossima sessione di calciomercato. Intervistato dai microfoni di TuttoJuve il ds del Grifone Giorgio Perinetti ha aperto a questa ipotesi, pur smentendo qualsivoglia tipo di contatto attualmente in essere con la compagine piemontese.