Il club olandese ha rifiutato l'offerta ma il giocatore spinge per andare in Bundesliga: la trattativa è un indizio anche per quel che riguarda il prossimo allenatore dei gialloneri.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Si cambia, perché si deve ripartire. Ancora una partita e il Borussia Dortmund verrà rivoluzionato. Perché in questa stagione troppe cose sono andate storte (dalla Champions League, nella quale i gialloneri hanno conquistato appena 2 punti, all'Europa League fino al campionato). Domani l'ultima di Bundesliga contro l'Hoffenheim: ci si gioca la qualificazione alla Champions League. Poi, comunque vada, si cambierà tutto.

Durante la prossima finestra di calciomercato il Borussia Dortmund vuole essere attivo come mai. Negli ultimi anni di acquisti sbagliati ce ne sono stati tanti (da Mor a Merino a fino a Toprak, Toljan, Schurrle e Gotze). Troppa mediocrità per una squadra che appena 5 anni fa veniva da due campionati vinti e da una finale di Champions League.

Per questo durante il prossimo calciomercato ci saranno tante cessioni e, di conseguenza, anche tanti acquisti. Servono rinforzi in tutti i reparti. Dalla porta (Weidenfeller si ritira e Burki non convince) alla difesa passando per il centrocampo e arrivando fino all'attacco. Senza dimenticare la panchina. Perché anche Stoger se ne andrà e si cerca un sostituto.

Calciomercato, il Borussia Dortmund vuole David Neres

Proprio le ultime indiscrezioni di calciomercato sono molto significative. Secondo il Telegraaf, infatti, il Borussia Dortmund avrebbe offerto 30 milioni per David Neres dell'Ajax. Il 21enne brasiliano in questa stagione ha segnato 14 gol (e servito 13 assist) nelle 32 partite del campionato olandese. I lancieri hanno rifiutato l'offerta tedesca, ma Neres starebbe spingendo per trasferirsi in Germania.

Come detto la trattativa di calciomercato è significativa. Indipendentemente dal fatto che si concretizzi o meno, se il Borussia Dortmund è davvero interessato a un esterno d'attacco come Neres evidentemente l'idea è quella di giocare con il 4-2-3-1. Guarda caso proprio il modulo preferito da Lucien Favre. Il tecnico svizzero (attualmente al Nizza) era il candidato preferito del BVB già l'anno scorso, quando si doveva sostituire Tuchel. Il Nizza però per liberarlo chiedeva 5 milioni di euro e così i gialloneri hanno virato su Bosz. Quest'anno si può rimediare. Si deve rimediare. Il Borussia Dortmund deve cambiare: c'è voglia di ripartire.