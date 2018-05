Calciomercato Barcellona: Arda Turan in prestito al Basaksehir

Turchia, Arda Turan squalificato per 16 giornate!

Per lo spintone al guardalinee è stato squalificato 10 giornate, mentre gli insulti e le minacce all'arbitro gli sono costati altri 6 turni di stop. Arda Turan dovrà anche pagare una multa di 8 mila euro. In questa stagione l'ex Barça ha collezionato 11 presenze e 2 gol con la squadra turca.

Dopo che non gli è stato fischiato un fallo, il giocatore ha completamente perso la testa: è andato faccia a faccia col guardalinee, lo ha spinto ed è stato espulso dall'arbitro. Non contento, ha insultato e minacciato il direttore di gara.

Sedici giornate di squalifica. Tante ne dovrà scontare Arda Turan, centrocampista di proprietà del Barcellona attualmente in prestito all'Istanbul Basaksehir. La maxi-squalifica è arrivata a seguito del match di Süper Lig Başakşehir-Sivasspor, terminato 1-1.

Maxi squalifica per il centrocampista dell'Istanbul Basaksehir, punito per aver spinto il guardalinee e insultato l'arbitro.

