Serie A, ecco gli arbitri della 37^ giornata: Roma-Juventus a Tagliavento

Sabato 12 e domenica 13 maggio si ritorna in campo con la penultima giornata di campionato. La Lega Serie A ha diramato le designazioni ufficiali degli arbitri per la 37^ giornata: la scelta del fischietto più atteso è sicuramente quella che riguarda la partita Roma-Juventus. L'arbitro della sfida di domenica sera a Roma sarà Paolo Tagliavento, 45anni, coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo. Il quarto uomo sarà Rocchi, al Var Giacomelli e Valeriani.

Serie A, ecco gli arbitri della 37^ giornata

La penultima giornata di campionato parte sabato 12 maggio alle 18 con la sfida Benevento-Genoa, affidata a Chiffi. Sabato sera la sfida Inter-Sassuolo affidata a Abisso. Alle 15 c'è Mazzoleni per Crotone-Lazio, Valeri per Fiorentina-Cagliari e Mariani per Torino-Spal. Alle 18 la sfida Atalanta-Milan sarà diretta da Guida. L'arbitro di Sampdoria-Napoli, l'altra sfida in programma domenica sera a Genova, sarà Gavillucci.

BENEVENTO-GENOA, sabato 12 maggio ore 18.00

CHIFFI

LOMBARDI – CIPRESSA

IV: ILLUZZI

VAR: MARESCA

AVAR: DE MEO

INTER-SASSUOLO, sabato 12 maggio ore 20.45

ABISSO

DEL GIOVANE – PRENNA

IV: LA PENNA

VAR: DI BELLO

AVAR: CRISPO

BOLOGNA-CHIEVO, domenica 13 maggio ore 15.00

PAIRETTO

POSADO – SANTORO

IV: FOURNEAU

VAR: PASQUA

AVAR: TOLFO

CROTONE-LAZIO, domenica 13 maggio ore 15.00

MAZZOLENI

VUOTO – PERETTI

IV: ABBATTISTA

VAR: BANTI

AVAR: SCHENONE

FIORENTINA-CAGLIARI, domenica 13 maggio ore 15.00

VALERI

TONOLINI – PAGANESSI

IV: MANGANIELLO

VAR: IRRATI

AVAR: DOBOSZ

TORINO-SPAL, domenica 13 maggio ore 15.00

MARIANI

BINDONI – DI VUOLO

IV: SACCHI

VAR: DAMATO

AVAR: DI IORIO

VERONA-UDINESE, domenica 13 maggio ore 15.00

CALVARESE

TASSO – RANGHETTI

IV: SERRA

VAR: DOVERI

AVAR: MONDIN

ATALANTA-MILAN, domenica 13 maggio ore 18.00

GUIDA

CARBONE – FIORITO

IV: GHERSINI

VAR: FABBRI

AVAR: GIALLATINI

ROMA-JUVENTUS, domenica 13 maggio ore 20.45

TAGLIAVENTO

PASSERI – COSTANZO

IV: ROCCHI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: VALERIANI

SAMPDORIA-NAPOLI, domenica 13 maggio ore 20.45