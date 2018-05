Il patron degli azzurri ha parlato in conferenza stampa: "Spero che Sarri rimanga, ma ricordo che siamo arrivati secondi in classifica anche con Mazzarri".

2 ore fa

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha tenuto una conferenza stampa in quel di Dimaro per presentare il ritiro estivo degli azzurri in programma dal 10 al 30 luglio. Inevitabile parlare dello Scudetto che mai come quest'anno i campani hanno accarezzato:

Ci hanno rubato 8 punti! Se a fine campionato il distacco tra noi e la Juventus dovesse rimanere di 6 punti, dichiarerò che lo Scudetto è del Napoli, ce l'hanno tolto. Chi? L'organizzazione, il VAR, gli errori arbitrali. Non volete dire che ci hanno rubato dei punti? Il problema dell'Italia è anche il silenzio

Sul futuro di Maurizio Sarri che ha una clausola di 8 milioni di euro:

Se in Trentino ci sarà ancora Sarri? Spero di sì, ovvio che non posso costringerlo. Ci incontreremo la prossima settimana, io sono sereno. Ho scelto Sarri quando nessuno ci credeva, ora posso dire che il Napoli ha dato qualcosa a lui e viceversa. Credo che Sarri sia contento di come siano andati questi anni, il suo modulo di gioco ora è conosciuto anche all'estero. Ricordo però che noi vincevamo anche prima con giocatori di minor livello e un monte ingaggi inferiore a quello attuale. Anche con Mazzarri siamo arrivati secondi. I cicli iniziano e si possono chiudere, il progetto Napoli continuerà alla grande. Cattivi rapporti tra me e Sarri? Falso

Sulle seconde squadre ha detto: