Il tecnico bianconero litiga con il giornalista Mario Sconcerti dopo la finale di Coppa Italia vinta 4-0 contro il Milan.

44 minuti fa

La Juventus batte 4-0 il Milan e vince la 13esima Coppa Italia della sua storia, la quarta di fila: un filotto mai riuscito a nessun'altra squadra in Italia. Nel post-partita c'è stato ovviamente spazio per i festeggiamenti ma anche per un battibecco tra il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri e il giornalista Mario Sconcerti.

Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Allegri non ha preso bene una domanda di Sconcerti che chiedeva di presunti scricchiolii in una squadra che si avvia a vincere il settimo Scudetto di fila.

Io non vedo scricchiolii di nessun tipo, non ho raggiunto il massimo perché ho perso due finali di Champions League. Fortunatamente sono cresciuto alla scuola di Galeone, grazie a lui vedo le cose in maniera molto semplice. Spesso quando si parla di calcio si complicano le cose, esistono persone che spiegano calcio e persone che parlano di calcio

Dopo un botta e risposta serrato, Sconcerti ha detto: "Ho capito, sei stanco". E Allegri ha risposto:

Io non sono stanco, sono lucidissimo a differenza di molti di voi che quando fate le domande evidentemente non lo siete. Sai quanta pazienza ho io? Ne ho da vendere, non ne hai idea di quanta ne abbia. Ma tanto vi aspetto tutti...

Poi si è tolto il microfono e si è allonanato dicendo: "Vado via, fanno certe domande…”.