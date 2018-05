Il portoghese interpreterà uno dei personaggi della serie animata Striker Force 7: "Sono felice di unire la mia passione per il calcio con quella per i cartoni".

2 ore fa di Daniele Minuti

Guardandolo giocare, il dubbio che Cristiano Ronaldo possa avere qualche tipo di superpotere è venuto a molti, basti pensare al gol che ha messo a segno nel quarto di finale di Champions League contro la Juventus con una rovesciata che anche Superman avrebbe avuto difficoltà a fare.

Ma come spesso ha fatto durante tutta la sua carriera, il fenomeno del Real Madrid non vuole limitarsi a lasciarci a bocca aperta su un campo di calcio e ha deciso di trasformarsi definitivamente in un supereroe. Almeno in un cartone.

Cristiano Ronaldo infatti ha annunciato la creazione di Strike Force 7, una serie animata (che sarà affiancata molto probabilmente anche da fumetti e videogiochi) nella quale il protagonista avrà volto e fattezze proprio del campione portoghese.

Getty

Stando a quanto riportato da Deadline, le case di produzione che si occuperanno del progetto saranno Graphic India e VMS Communications. Il cartone animato è stato creato in prima persona da Cristiano Ronaldo con l'aiuto di Sharad Devarajan (co-fondatore della Liquid Comics LLC) che saranno i due produttori esecutivi.

In attesa di avere dettagli sulla serie e di conoscerne la data di uscita, il giocatore del Real Madrid ha commentato con entusiasmo la notizia rilasciando un comunicato ufficiale al sito statunitense TMZ.com.

Il calcio ha la capacità di unire culture diverse e credo che ci riescano anche i cartoni e i supereroi. Per questo sono molto felice di portare ai miei fan un progetto che unisca queste mie passioni.

Anche Sharad Devarajan ha rilasciato dichiarazioni su questo progetto dicendosi estremamente felice di poter collaborare con una stella mondiale come Cristiano Ronaldo per creare qualcosa che possa piacere ai suoi sostenitori di tutto il mondo

Ronaldo ha ispirato una generazione col suo gioco e con la sua etica del lavoro: è un supereroe in carne ed ossa.

Ennesimo progetto extracalcistico per CR7, che negli anni ha lentamente costruito un impero mediatico (pare sia appena diventato produttore di una serie tv che sarà trasmessa in esclusiva su Facebook Watch) e ora potrà diventare un supereroe anche fuori dal campo.