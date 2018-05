Il fenomeno del Real Madrid collaborerà alla creazione di una serie a tema calcistico che andrà in onda in streaming su Facebook Watch.

di Daniele Minuti

Dopo quello del calcio, Cristiano Ronaldo va alla conquista anche del mondo dello spettacolo. In questi anni il campione del Real Madrid ha dimostrato che le sue doti imprenditoriali sono quasi al livello di quelle tecniche, basti pensare a tutti i progetti che ha messo in piedi fuori dal rettangolo di gioco.

Dalla catena di hotel in tutto il mondo di sua proprietà, passando per la linea di abbigliamento che porta il suo nome fino alle innumerevoli partnership con i brand più famosi del pianeta (anche al di fuori del mondo dello sport): il portoghese è una vera e propria azienda vivente.

Eppure mancava un ultimo passo, quello dell’approdo nello show business, passo che Cristiano Ronaldo sembra essere pronto a fare. Il 5 volte Pallone d’Oro ha infatti annunciato che prenderà parte nella produzione di una webserie che sarà trasmessa in esclusiva su Facebook Watch.

Cristiano Ronaldo produrrà una serie a tema calcistico

Ovviamente la serie sarà ambientata nel mondo del calcio e la trama girerà attorno alle vite di alcune studentesse che fanno parte della squadra femminile di un liceo di New York. Il gruppo sarà composto da ragazze di diverse provenienze etniche e sociali e si cercherà di raccontare come lo sport possa riuscire ad appianare queste differenze.

La piattaforma streaming Facebook Watch è nata da poco tempo sul social network più famoso del mondo e sta cercando di accaparrarsi il maggior numero di prodotti in esclusiva da offrire agli utenti per cercare di insidiare colossi come Netflix e Amazon. Di sicuro la partnership con una stella mondiale come Cristiano Ronaldo può aiutare.

Il giocatore del Real Madrid collaborerà con il produttore televisivo Paul Lee (e con il suo studio indipendente Wiip) e ha affidato la scrittura della serie a Liz Garcia e Josh Harto, già sceneggiatori dello show Memphis Beat. CR7 ha commentato la nascita di questo nuovo progetto con molta fiducia.