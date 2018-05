Il tecnico bianconero commenta l'esclusione dell'argentino dall'undici iniziale.

Una mossa a sorpresa, un'esclusione che nessuno si aspettava. Nell'undici titolare scelto da Allegri per affrontare il Milan in finale di Coppa Italia non compariva Gonzalo Higuain. A guidare l'attacco della Juventus insieme a Dybala e Douglas Costa c'era Mario Mandzukic.

Il Pipita ha fatto il suo ingresso in campo al posto della Joya soltano al minuto 83, quando i bianconeri erano avanti 4-0 e avevano già virtualmente vintro il trofeo. L'ex attaccante del Napoli non si accomodava in panchina dal 7 aprile scorso in occasione del match vinto 4-2 in casa del Benevento.

Ma un'esclusione in una finale è ovvio che abbia tutto un altro sapore. Ne ha parlato il tecnico Allegri a fine partita:

Potevo mandare in campo solo undici giocatori e ho pensato che Higuain potesse darci una mano a gara in corso, ma fortunatamente non ce n'è stato bisogno. Avevo pensato a questa scelta già dopo la gara col Bologna. Non bisogna dimenticare che Higuain ha segnato il gol del 3-2 contro l'Inter dando una svolta al campionato

Higuain non ha preso affatto bene l'esclusione: