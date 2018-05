Titolare a inizio stagione con Ancelotti, il centrocampista tedesco non trova più molto spazio. Il club di Gelsenkirchen prova a prenderlo per sostituire il partente Max Meyer.

Molto più di un'idea di calciomercato. Lo Schalke, visti i sicuri addii di Leon Goretzka e Max Meyer, ha bisogno di un rinforzo a centrocampo. Anche perché con la qualificazione alla prossima Champions League (il club di Gelsenkirchen parteciperà alla fase a gironi) bisogna allungare la rosa.

Domenico Tedesco ha individuato in Sebastian Rudy il rinforzo giusto. Arrivato (a parametro zero) al Bayern Monaco la scorsa estate, era partito titolare con Ancelotti (giocò tutte e 6 le prime giornate di Bundesliga e venne schierato dall'inizio anche in Supercoppa), è poi finito nel dimenticatoio con Heynckes.

Il tecnico tedesco ha infatti spostato Javi Martinez dalla difesa al centrocampo e ha puntato forte su Tolisso e Vidal. Così Rudy per mesi è rimasto in disparte, prima di ritrovare un po' di spazio solo quando il Bayern Monaco aveva conquistato aritmeticamente il titolo. Lui vuole di più, lui vuole sentirsi protagonista.

Calciomercato, Rudy dal Bayern Monaco allo Schalke?

Da tempo ormai nel giro della nazionale tedesca, Rudy non può permettersi di vivere un altro anno così. Con l'arrivo di Leon Goretzka al Bayern Monaco gli spazi a centrocampo sicuramente non aumenteranno. Per questo Rudy può sfruttare la prossima finestra di calciomercato per rilanciarsi.

Getty Rudy esulta con Muller

Lo Schalke si sta muovendo per riuscire a strapparlo ai bavaresi. Sfruttando il fatto che Rudy andò al Bayern a parametro zero, il club di Gelsenkirchen potrebbe riuscire a prendere il giocatore per un cifra tutto sommato contenuta: dovrebbero bastare 10 milioni di euro per prenderlo. I due club potrebbero trovare l'intesa piuttosto velocemente, anche se Rudy, visto il cambio di allenatore che ci sarà a Monaco (arriverà Kovac al posto di Heynckes), vorrà prima parlare con il nuovo tecnico per capire quali, effettivamente, sono le sue prospettive al Bayern. Se, ancora una volta, dovesse esser messo da parte, accetterebbe la corta dello Schalke, che crede fortemente in lui. E lo considerano molto più di un'idea di calciomercato.