L'olandese è ormai vicinissimo al trasferimento in nerazzurro a parametro zero: già depositato un contratto di cinque anni da 4.2 milioni più bonus.

2 ore fa

Dal 1° luglio Stefan de Vrij svestirà la maglia della Lazio e diventerà un calciatore dell'Inter. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport che nell'edizione odierna scrive che un contratto di cinque anni da 4.2 milioni di euro a stagione più bonus è stato addirittura già depositato. L'olandese era in scadenza a giugno, i biancocelesti hanno provato a più riprese a prolungare il suo contratto senza successo.

Simone Inzaghi perde così a parametro zero uno dei migliori difensori in circolazione che all'Inter formerà con Skriniar una delle coppie di centrali più forti d'Europa. Possibile quindi l'addio di Miranda dopo il Mondiale che disputerà in Russia con il Brasile.

Incerto anche il futuro di Joao Cancelo, terzino di proprietà del Valencia per cui serviranno 35 milioni di euro da versare entro il 30 maggio. Le alternative al portoghese sono Nelson Semedo del Barcellona, l'eclettico Thomas Partey dell'Atletico Madrid e Sime Vrsaljko sempre dei Colchoneros.