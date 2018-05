Il centrocampista italobrasiliano ricorda gli anni trascorsi a La Masia.

2 ore fa

A fine stagione Thiago Motta svestirà la maglia del PSG e appenderà gli scarpini al chiodo. Nei giorni in cui la sua carriera sta per terminare, il 35enne ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport e ha ricordato i suoi trascorsi al Barcellona, da La Masia fino all'arrivo in prima squadra. Impossibile dimenticare i primi allenamenti con Lionel Messi:

Ricordo che in un allenamento entrai duro su Leo e il padre venne da me per rimproverarmi. Mi disse che ero entrato per far male, la realtà è che quello era l'unico modo per fermare Messi

I primo tempi in Catalogna non furono affatto semplici per il ragazzo di São Bernardo do Campo:

Chiamavo a casa da una cabina, mentre il mio compagno di squadra Victor Valdes parlava in camera con il cellulare e non mi faceva dormire

In campo capì subito che non gli avrebbero regalato nulla:

Ogni allenamento era una guerra. Appena prendevo palla mi entravano duro. Puyol mi disse di fare altrettanto e così iniziai a farmi rispettare

Su van Gaal e Iniesta:

Non era un tipo facile. Se per caso non mettevi la maglietta dentro i pantaloncini non ti faceva allenare. Iniesta invece era un fenomeno già a 14 anni, non aveva paura di nessuno

Infine sul trasferimento all'Inter: