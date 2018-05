Dopo quanto accaduto la sera scorsa a Raw, anche nel roster blu arrivano i primi verdetti e le relative qualifiche ai match più importanti del prossimo Pay-Per-View.

1 condivisione

7 ore fa di Marco Ercole

Dalla Royal Farms Arena di Baltimore, in Maryland, va in scena la prima puntata di WWE SmackDown successiva a Backlash. Nel corso del Pay-Per-View non è cambiato praticamente niente per quello che riguarda i titoli, così come è ancora viva la rivalità tra il campione WWE AJ Styles e il suo sfidante Shinsuke Nakamura, dopo il controverso finale del loro incontro.

Ci sarà certamente un seguito, insomma, ma allo stesso tempo tutto il roster blu sarà già orientato verso il prossimo PPV, quel Money in the Bank a cui si sono già qualificati in 3 (Braun Strowman e Finn Balor per quello maschile, Ember Moon per quello femminile), nel corso della puntata di Raw di 24 ore fa.

Anche stasera scopriremo altri nomi che prenderanno parte a MITB, perché sono già stati annunciati tre match di spareggio con in palio appunto la possibilità di far parte degli incontri con la valigetta: Charlotte Flair vs Peyton Royce, Daniel Bryan vs Rusev e The Miz vs Jeff Hardy. Tanta carne al fuoco, insomma. Non ci resta che iniziare il racconto, come sempre nella rubrica WWE-ek SmackDown, a cura di FOXSports.it.

WWE SmackDown

La prima a entrare sul ring è Paige, che annuncia ufficialmente i tre incontri di qualificazione appena anticipati. La General Manager parla anche di Backlash, spiegando come si sia trattato di un vero e proprio successo, ma adesso anche per lei è già arrivato il momento di proiettarsi al prossimo PPV, in programma il 17 giugno.

La strada per quei match con la scala, insomma, comincia già da stasera. E il primo incontro di questa serata di WWE SmackDown è proprio quello tra The Miz e Jeff Hardy, con in palio il primo biglietto per Money in the Bank.

The Miz vs Jeff Hardy

Money in the Bank Qualification Match

L'ex campione intercontinentale sfida l'attuale United States Champ, per il primo match di qualificazione al MITB Match. Sembra incredibile, ma da quando è senza il Miztourage, The Miz sta sfoderando prestazioni di gran lunga superiori alla media dell'ultimo anno.

È proprio lui ad avere la meglio, riuscendo a sopravvivere a due Twist of Fate e a una Swanton Bomb, per poi andare a vincere grazie a una Cradle a sorpresa, che gli consente di staccare il suo ticket per il prossimo PPV.

The Miz vince e si qualifica per il Money in the Bank Match.

One step closer to the 💼#SDLive #MITB @mikethemiz pic.twitter.com/iFwFpcpGvr — WWE Universe (@WWEUniverse) May 9, 2018

Backstage

Siamo nel backstage, dove vediamo Cesaro dire a Sheamus che la scorsa settimana ha perso per poca concentrazione. L'irlandese non sembra gradire la critica e invita il suo compagno a mostrare di sapere fare meglio stasera, in un match contro Xavier Woods. Il Superman svizzero accetta e cerca di riportare la situazione alla calma. Poi però apre la sua borsa e la trova piena di pancake. E la stessa cosa succede anche a Sheamus.

Passiamo con l'inquadratura fuori dal camerino di Shinsuke Nakamura, con il giapponese che finge di nuovo di non sapere l'inglese. Poi quando gli viene fatto notare che tutti sappiamo che lui in realtà lo conosca, lui dice che se l'è scordato. Infine, l'ultima domanda è sulla questione con AJ Styles. E stavolta la replica non lascia spazio a interpretazioni: "Con lui non è ancora finita".

Vediamo ora un video di Carmella, la campionessa di SmackDown che ripete all'infinito di aver battuto Charlotte Flair. Ma non festeggerà stasera, lo farà la settimana prossima in Inghilterra, con una "Royal Mellabration", a cui non sarà invitata la famiglia reale inglese. Ci potrebbe essere però Rick Flair e Carmella non si fa attendere nel far notare che lui abbia una figlia. E soprattutto che lei l'abbia battuta.

Charlotte Flair vs Peyton Royce (con Billie Kay)

Money in the Bank Qualification Match

Billie Kay e Peyton Royce fanno il loro ingresso e cominciano a prendere per i fondelli Charlotte Flair, a causa della sua faccia dopo aver perso con Carmella. Poi inizia il match di qualificazione tra l'ex campionessa di WWE SmackDown e Peyton. Nonostante l'inferiorità numerica, Charlotte riesce ad avere la meglio contro la rappresentante delle IIconics, andando a chiudere la Figure-8 Leg Lock.

Charlotte Flair vince e si qualifica per il Money in the Bank Match.

👸 @MsCharlotteWWE doing 👸 things...



THE QUEEN has her eyes on the 💼 as she qualifies for the #MITB #LadderMatch on #SDLive! pic.twitter.com/S9Ijwexcjt — WWE (@WWE) May 9, 2018

Backstage

Daniel Bryan dice di essere pronto per il suo match contro Rusev, nonostante l'attacco subito da Big Cass una volta sconfitto a Backlash. Il suo obiettivo è vincere di nuovo quella valigetta e tornare campione come accaduto in passato.

"The bigger they are, the FASTER they tap."@WWEDanielBryan has another mountain to climb in the form of @RusevBUL tonight on #SDLive! pic.twitter.com/NnCf74IUsW — WWE Universe (@WWEUniverse) May 9, 2018

Cesaro vs Xavier Woods

Eccoci al match nato prima nel backstage, con Cesaro che affronta Xavier Woods. Il Superman svizzero riesce a replicare alla vittoria della settimana scorsa del New Day, prendendosi il pin vincente grazie a un European Uppercut andato a segno mentre Woods tentava un salto dalla terza corda.

Backstage

Intervistato nel backstage, AJ Styles è d'accordo con Nakamura sul fatto che tra loro non possa essere finita. Il campione WWE aggiunge però che il giapponese ora deve avere coraggio e provare a salire sul ring insieme a lui per una sfida corretta, così lui lo finirà.

Subito dopo vediamo una serie di Action Figures di Tag Team distrutte, con una musichetta inquietante a fare da sottofondo. Poi vediamo Rowan e Harper, che dopo aver giocato con tutti, ora vorrebbero giocare con qualcun altro.

Becky Lynch vs Mandy Rose

Si prosegue con un incontro femminile, tra Becky Lynch e una Mandy Rose (decisamente molto in forma), che per l'occasione deve fare a meno del supporto di Sonya Deville, visto che quest'ultima è stata bandita da bordo ring da Paige. La bionda e la rossa si affrontano così ad armi pari e, in maniera molto sorprendente, Mandy riesce a vincere con un semplice Schoolgirl Pin.

Rusev (con Aiden English) vs Daniel Bryan

Money in the Bank Qualification Match

Il primo a fare il suo ingresso è il bulgaro, introdotto come sempre da Aiden English al microfono. Poi arriva il momento di Daniel Bryan, che dà inizio al match di qualificazione a Money in the Bank. L'ex General Manager di SmackDown conduce l'incontro per quasi la sua intera totalità, accompagnato continuamente dalle ovazioni del pubblico.

Rusev però è un osso duro e lo dimostra quando reagisce con il suo Superkick che ammutolisce la Royal Farms Arena di Baltimore. Il conteggio di tre lo prende infatti il bulgaro, che batte Daniel Bryan e stacca il biglietto per MITB.

Rusev vince e si qualifica per il Money in the Bank.