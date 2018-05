Dopo la vittoria del PSG in finale di Coppa di Francia contro il sorprendente Les Herbiers (2-0 firmato Lo Celso-Cavani), nel post partita ai microfoni di Fox Sports (canale 204, Sky) ha parlato il centrocampista del Paris Saint Germain, Thiago Motta, che a fine stagione appenderà gli scarpini al chiodo.

Che cosa provi ad aver vinto la tua ultima Coppa di Francia da calciatore?

Probabilmente il momento più bello della tua carriera è il Triplete con l’Inter?

Sì, sicuramente. Abbiamo fatto un anno straordinario. A gennaio nessuno credeva che l’Inter potesse fare grandi cose in Europa. Quel gruppo lo ricorderò per sempre

Che parole puoi spendere per il Les Herbiers?

Che cosa ti aspetti dal tuo futuro e cosa manca al PSG per essere completo?

Manca poco, non vedo molta differenza con le altre squadre che vanno più lontano di noi in Champions League. Il prossimo anno il club cercherà di prendere uno, due, tre, non so quanti giocatori che mancano a questa squadra. Il prossimo anno il PSG lotterà per vincere la Champions League