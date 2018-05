I titoli delle prime pagine dei giornali presentano la finale di Coppa Italia fra Juventus e Milan in programma questa sera allo Stadio Olimpico.

2 ore fa di Daniele Minuti

In attesa della certezza matematica sull’assegnazione dello Scudetto che potrebbe arrivare durante il prossimo fine settimana, questa sera si deciderà la vincitrice di questa edizione della Coppa Italia, con Juventus e Milan che si giocheranno il trofeo.

La partita dell’Olimpico di questa sera vedrà sfidarsi la squadra di Gattuso che punta a qualificarsi in Europa League battendo i bianconeri, che invece cercheranno di raggiungere l’ennesimo storico traguardo: la quarta Coppa Italia vinta consecutiva.

È proprio la finale Juventus-Milan a dominare i titoli dei quotidiani sportivi della nostra rassegna stampa, che presentano la partita. In Spagna invece è il calciomercato il tema principale, con il Barcellona che è vicino a Griezmann.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Parata finale"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport presenta Juventus-Milan di questa sera, partita in cui ci sarà in palio la vittoria di questa edizione della Coppa Italia. La sfida è vista come l'incontro fra Buffon, che a breve dovrebbe ritirarsi, e il suo erede Donnarumma.

Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport: "Assi di Coppa"

Anche il Corriere dello Sport dedica la sua apertura alla finale di Coppa Italia si questa sera, col Milan che cercherà di strappare la vittoria alla Juventus che vince il trofeo ormai da 3 stagioni consecutive.

Corriere dello Sport

Tuttosport apre sul calciomercato

Tuttosport chiude la rassegna stampa dei giornali sportivi italiani titolando sul calciomercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, la Juventus starebbe puntando Koulibaly mentre il Milan avrebbe messo gli occhi su Falcao.

Tuttosport

L'Equipe: "Tous vainquers"

La prima pagina dell'Equipe celebra il Paris Saint-Germain che ieri ha vinto la Coppa di Francia battendo 2-0 in finale il Les Herbiers, squadra di terza categoria. A decidere l'incontro sono state le reti di Lo Celso e Cavani.

Equipe

As: "Neymar negocia con el Madrid"

È ancora una volta Neymar ad essere sulla prima pagina di un giornale madrileno. As dedica il suo titolo principale al brasiliano del Paris Saint-Germain che stando alle indiscrezioni starebbe trattando col Real Madrid.

As

Sport: "Griezmann, recta final"

I giornali sportivi catalani di oggi si concentrano sul calciomercato e in particolare sulla notizia secondo la quale il Barcellona avrebbe ufficialmente comunicato all'Atletico Madrid l'intenzione di pagare la clausola rescissoria di Antoine Griezmann. Ma i Colchoneros hanno emesso un comunicato per protestare.

Sport

Mundo Deportivo: "De Jong 2019"

Ancora calciomercato, ancora Barcellona sul Mundo Deportivo. Questa volta il protagonista è il giovane centrocampista dell'Ajax de Jong. Pare che l'olandese sia stato già bloccato e che arriverà in Catalogna solo nel 2019.

Mundo Deportivo

Marca: "Por la quinta dell'81"

Marca apre intervistando i protagonisti della Coppa dei Campioni del 1981, vinta dal Liverpool contro il Real Madrid. Sul giornale madrileno i giocatori dei Blancos chiedono a quelli allenati da Zidane di vendicare quella sconfitta.

Marca

A Bola: "O desejado"

La nostra rassegna stampa di oggi termina con la Bola, che si interroga sul futuro di Sergio Conceicao. L'allenatore del Porto ha appena vinto il campionato portoghese e su di lui c'è l'interesse di Shakhtar, Inter e Lazio.