Il terzino brasiliano si è fatto male nella finale di Coppa di Francia vinta 2-0 contro il Les Herbiers.

Una nota stonata in una serata di festa. Il PSG ha battuto 2-0 la favola Les Herbiers e ha sollevato al cielo la Coppa di Francia. Preoccupa però l'infortunio di Dani Alves - quello di ieri è il 40° titolo della sua carriera - che negli ultimi minuti del match è stato soccorso in campo dallo staff medico per un problema al ginocchio.

A poche settimane dall'inizio dei Mondiali di Russia 2018, il terzino del Brasile rischia seriamente di dare forfait. Brutte notizie quindi per la selezione del ct Tite, che esordirà il 17 giugno contro la Svizzera e che deve già fare i conti con le precarie condizioni di Neymar.

Il numero 10 del PSG partirà infatti per la kermesse iridata dopo essersi appena messo alle spalle una distorsione della caviglia e la frattura del quinto metatarso del piede destro rimediata lo scorso febbraio. Senza dimenticare che non ci sarà sicuramente il tezino dell'Atletico Madrid Filipe Luis. Insomma, per il Brasile il Mondiale non sta iniziando sotto i migliori auspici.