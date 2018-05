I campioni di Germania e quelli d'Inghilterra sono stati i primi top club a svelare ufficialmente la nuova maglia: il rosso da una parte, il celeste dall'altra.

3 ore fa di Daniele Rocca

È già tempo di guardare avanti. Il campionato è stato dominato, il titolo conquistato con diverse giornate d'anticipo. Bayern Monaco e Manchester City hanno condiviso il medesimo destino nella stagione che sta per concludersi. Fasti e onore in patria, delusioni e polemiche in Champions League dove entrambe sono state eliminate anche per colpa di controversi episodi arbitrali.

La squadra di Guardiola si è arresa ai quarti di finale, estromessa per mano del Liverpool finalista. Quella di Heynkes, che dalla finale è stato a un passo, eliminata dal Real Madrid dopo 180' contrassegnati da errori e sviste dei direttori di gara.

Ma sia per il Bayern Monaco che per il Manchester City non è il momento di guardarsi indietro. I rimpianti devono lasciare il passo alla programmazione del futuro che passa anche dalla presentazione delle nuove maglie. La squadra tedesca e quella inglese sono state le prime tra i top club a svelare il nuovo kit di gioco. Ecco le prime immagini pubblicate sui siti ufficiali.

Bayern Monaco, la nuova maglia è un omaggio al motto

Il Bayern Monaco riparte dalla divisa per preparare la prossima stagione. Dopo aver vinto il sesto titolo consecutivo, i bavaresi sono già proiettati alla stagione 2018-2019. Quando sulla panchina dei campioni di Germania sederà Niko Kovac, attualmente allenatore dell'Eintracht Francoforte.

La società però ha voluto già lanciare il kit home che verrà utilizzato nella prossima stagione: il classico colore rosso domina, con le consuete strisce bianche sulle spalle e i dettagli delle maniche in blu. La vera novità è rappresentata dalla lettera 'M' stilizzata sulla maglia, in onore del motto del club: "Mia San Mia".

Il Manchester City rimane fedele al colore del cielo

Dall'Adidas del Bayern alla Nike del Manchester City. Anche il brand americano, in accordo con il club inglese, ha deciso di lanciare la nuova divisa casalinga di uno dei top club dell'Europa. Nessuna novità particolare per quanto riguarda la maglia, con il celeste tradizionale sul petto e che diventa più scuro sulle maniche, rifinite con strisce sottili blu per creare contrasto e movimento.

L'unico vero dettaglio è rappresentato dal collo, simile a una camicia coreana con un solo bottone. Il ritorno dei calzettoni blu navy è un omaggio alla stagione 1936-1937, quando il Manchester City vinse il suo primo titolo. Il kit farà il suo esordio nell’ultima partita casalinga all’Etihad Stadium contro il Brighton e si potrà acquistare a partire dal 14 maggio sul sito ufficiale della Nike.