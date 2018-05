La diretta scritta della finale di Coppa Italia.

0 condivisioni

22 minuti fa

Allo Stadio Olimpico è tutto pronto per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan. I rossoneri inseguono il primo trofeo dell'era cinese, i bianconeri vogliono chiudere la stagione col Double (sarebbe il quarto di fila) dopo aver ormai vinto il settimo Scudetto di fila.

Allegri lascia fuori Higuain e schiera la sua Juve con un 4-3-3 con Buffon tra i pali, Cuadrado, Barzagli, Benatia e Asamoah in difesa, Khedira, Pjanic e Matuidi in mediana, Douglas Costa, Mandzukic e Dybala a formare il tridente offensivo.

Stesso modulo per il Milan di Gattuso: in porta c'è Donnarumma alle spalle di Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez, a centrocampo spazio a Kessié, Locatelli e Bonaventura, in avanti Suso, Cutrone e Calhanoglu.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Barzagli, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Dybala.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.