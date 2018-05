Coppa Italia, Juventus-Milan: quanto incassa chi vince?

❶X❷ Juventus-Milan: i pronostici e le quote dei bookmakers

L'ultima volta che le due squadre si sono ritrovate in una finale correva l'anno 2016 e a Doha il Milan conquistava la Supercoppa Italiana vincendo 4-3 dopo i calci di rigore. Sempre nella Capitale del Qatar dovrebbero affrontarsi il Diavolo e la Vecchia Signora domenica 12 agosto per la Supercoppa Italiana 2018.

Lo Stadio Olimpico di Roma è pronto ad accogliere Juventus e Milan, finaliste della Coppa Italia 2017/18. Per arrivare all'atto conclusivo i rossoneri hanno battuto Hellas Verona, Inter e Lazio; i bianconeri si sono invece sbarazzati di Genoa, Torino e Atalanta.

