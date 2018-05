Finalissima in programma allo stadio Olimpico di Roma alle 21: rossoneri per l'accesso alla prossima Europa League, bianconeri per il quarto Double di fila.

di Luca Guerra

La voglia di rispondere a chi parla di una formazione con la pancia piena, nonostante uno scudetto virtualmente acquisito, opposta alla fame di chi vuole tornare a sollevare un trofeo che manca in bacheca dal 2003. Juventus e Milan saranno in campo questa sera (fischio d'inizio alle 21) allo stadio Olimpico di Roma nella finale di Coppa Italia 2017/2018.

I bianconeri di Massimiliano Allegri sono arrivati alla sfida, quarta finale consecutiva dopo le tre vinte tra il 2015 e il 2017, superando nell'ordine Genoa, Torino e Atalanta, mentre la formazione allenata da Gennaro Gattuso si è sbarazzata di Verona, Inter e Lazio. La sfida di questa sera rappresenterà una replica della finale della Coppa Italia 2015/2016: allora la partita di Roma fu decisa in favore della Juventus da un acuto di Alvaro Morata nei tempi supplementari. Ad allenare quel Milan c'era Cristian Brocchi, ex compagno di squadra di Gattuso in rossonero dal 2001 al 2005 e dal 2006 al 2008.

Il campionato di Serie A ha invece già messo di fronte due volte Juventus e Milan, con altrettanti successi dei bianconeri: nella partita di andata giocata a San Siro, era stata una doppietta di Gonzalo Higuain ad indirizzare il risultato in direzione Torino, mentre il match di ritorno giocato all'Allianz Stadium è terminato 3-1. Vantaggio bianconero con Dybala, pareggio dell'ex firmato Bonucci e centri di Cuadrado e Khedira. Precedenti che pesano nell'avvicinamento alla finale di Roma, alla quale la Juventus arriva con il serbatoio in riserva ma lo scudetto in tasca, mentre il Milan è reduce dalla vittoria per 4-1 sull'Hellas Verona che ha riportato Suso e compagni in sesta posizione.

Coppa Italia: dove vedere Juventus-Milan in TV e in streaming

Le finali secche vivono di vita propria, si sa, e ogni pronostico della vigilia è pronto ad essere smentito dal campo. Così, i 31 punti che oggi dividono in Serie A Juventus e Milan potrebbero essere annullati dall'esito dell'ultimo atto della Coppa Italia 2017/2018. D'altronde, è proprio contro i bianconeri che il Diavolo ha conquistato il trofeo più recente: dicembre 2016, vittoria ai rigori nella finale di Supercoppa Italiana giocata a Doha, in Qatar.

La vittoria della Coppa Italia garantirebbe al Milan l'accesso alla prossima Europa League, a prescindere dal piazzamento in campionato. In caso di vittoria della Juventus, invece, i rossoneri sarebbero di diritto qualificati alla finale della prossima Supercoppa Italiana, essendo Dybala e compagni ad un passo dalla conquista del settimo scudetto consecutivo. Novanta minuti - più eventuali supplementari e rigori - per conoscere il nome della formazione vincitrice: gli appassionati potranno seguire la sfida dell'Olimpico in diretta TV su Rai 1 a partire dalle 20.55, anche in modalità HD, e gli stessi potranno assistere alla partita in streaming su Rai Play, il servizio gratuito della televisione nazionale italiana per pc, smartphone e tablet.